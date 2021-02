FAUG Mobile Game में जल्द multiplayer mode मिलने वाला है। nCore games ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हालांकि, कंपनी ने अभी FAUG multiplayer mode की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। FAUG मल्टी प्लेयर मोड को Team Deathmatch नाम दिया गया है। इस मोड में 5-5 लोगों की दो टीमें होंगी, यानी FAUG Team Deathmatch Mode में 10 लोग एक-दूसरे खिलाफ गेम खेल पाएंगे। Also Read - PUBG Mobile 2 Mobile Game अगले हफ्ते हो सकता है लॉन्च, मिलेंगे नए मैप और दमदार फीचर

FAUG गेम को बनाने वाली कंपनी nCore Games ने पहले ही घोषणा की थी कि वह इस गेम में मल्टीप्लेयर मोड लॉन्च करेगी। हालांकि, इसे लेकर कोई संकेत नहीं मिले थे कि गेम लॉन्च होने के एक महीने के भीतर ही कंपनी इसकी घोषणा कर देगी। बता दें कि FAUG Mobile Game 26 जनवरी लॉन्च हुआ था।

Find your friends, form your squad, fight for freedom! FAU-G's multiplayer Team Deathmatch mode is coming soon!

