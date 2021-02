FAUG Mobile Game will get PUBG mobile like multiplayer features: FAUG Mobile Game में जल्द multiplayer mode मिलने वाला है। nCore games ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। PUBG Mobile और Call of Duty Mobile जैसे पॉपुलर मोबाइल गेम्स में पहले से Team Deathmatch Mode मिलता है। टीम डेथमैच मोड को एक दशक से अभी ज्यादा समय पहले PC पर पीसी पर Call of Duty फ्रेंचाइजी ने लोकप्रिय बनाया गया था। यह शूटिंग गेमर्स के बीच फवरेट मोड्स में से एक है।

Published on: February 27, 2021 6:00 PM IST