FAUG पर PUBG फैंस का 'अटैक', फिर भी बना हुआ है Top Free Game

FAU-G: Fearless and United Guards एक्शन गेम 26 जनवरी को लॉन्च हुआ है। हालांकि, इस गेम को लेकर बहुत से गेमर्स खुश नहीं हैं। कई फैंस ने को बेकार रिव्यू दिया है। फैंस का मानना है कि यह गेम PUBG के मुकाबले का नहीं है। बड़ी संख्या में यूजर्स के क्रिटिसिज्म के कारण इस गेम की रेटिंग पर घट गई। शुरुआती दिनों में इस गेम की रेटिंग 4.5 स्टार थी, जो अब घटकर 3.2 स्टार हो गई है। Also Read - FAUG vs PUBG: FAUG और PUBG को अलग बनाती हैं ये 5 बड़ी बातें, क्या जानते हैं आप?

बना हुआ है Top Free

बावजूद इसके यह गेम Google पर Top Free Game बना हुआ है। कई रिव्यूवर्स ने इस गेम को एक स्टार रेटिंग दी है। इस गेम को लॉन्चिंग के बाद जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। चूंकि इस गेम का यूजर्स लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, इसलिए इसके लॉन्च होते ही बड़ी संख्या में यूजर्स ने डाउनलोड किया। बता दें कि FAUG Game को बेंगलुरु की NCore ने डेवलप किया है। Also Read - PUBG Mobile India launch Update: पबजी की वापसी की फिर जगी उम्मीद, जानें वजह

गेम का पहला एपिसोड गलवान घाटी पर बेस्ड है, जहां पिछले साल भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस गेम की घोषणा पिछले साल सितंबर में (पबजी मोबाइल के बैन के ठीक बाद) की गई थी। एक्टर अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से इस मोबाइल गेम की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि इस गेम की आय का 20 फीसदी हिस्सा ‘भारत के वीर’ ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। Also Read - FAUG Game आ रहा लोगों को पसंद, 50 लाख से ज्यादा हुआ डाउनलोड

एक दूसरे से अलग हैं FAUG और PUBG

PUBG और FAUG दोनों गेम्स में काफी अंतर है। अगर आपने खेला है, तो आपको पता होगा कि यह एक बैटल रॉयल गेम है, जिसमें कई यूजर्स एक साथ मिलकर गेम खेल सकते हैं। बैटल रॉयल गेम में जो व्यक्ति आखिरी में बचता है वहीं मैच का विनर होता है। एक मैच लगभग 30 मिनट का होता है। वहीं दूसरी ओर FAUG एक एपिसोड बेस्ड गेम है। इस गेम में आगे बैटल रॉयल मोड आने वाला है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा।

FAUG की एंट्री अभी ही हुई है और यह सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। यानी इस गेम को केवल एंड्रॉयड यूजर्स ही खेल सकते हैं। इसका वर्जन जल्द ही आ सकता है। वहीं PUBG Ban होने से पहले सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध था। PUBG Mobile को अभी तक बातें साफ नहीं है। यह गेम भारत में वापस आएगा या नहीं इसकी भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिलहाल इस गेम को लेकर अफवाहें ही चल रही हैं।