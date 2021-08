FFCO National Finals में विनर के साथ घर बैठे आपको भी मिलेंगे इनाम, जानिए कैसे

Free Fire City Open टूर्नामेंट के सभी रीजनल फाइनल्स और प्ले-इन फाइनल्स पूरे हो चुके हैं। स्टेज अब FFCO National Finals के लिए सेट है, जो 15 August 2021 को होगा। यहां पर कुल 10 टीम्स 6 करोड़ के प्राइज पूल और विनर टाइटल के लिए भिड़ेंगी। मगर इस फाइनल को देखने वाले भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। Also Read - Free Fire में जीतना है तो इस शानदार गन का करना होगा इस्तेमाल, जानें खास बातें

Garena Free Fire ने FFCO National Finals को हाइप करना शुरू कर दिया है और इसकी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए रिवार्ड अनाउंस किए हैं। ये रिवार्ड फाइनल्स की लाइव स्ट्रीम पर एक तय नंबर के व्यूअर आने पर मिलेंगे। फाइनल्स देखने वाले यूजर इन रिवार्ड को गेम के इवेंट सेक्शन में जाकर फ्री में क्लेम कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes Of 3rd August: कोड इस्तेमाल करने पर फ्री मिलेगा M1014 Underground Howl Loot Crate

FFCO National Finals फ्री रिवार्ड्स

फ्री फायर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जानकारी दी कि FFCO National Finals देखने पर व्यूअर्स को रिवार्ड मिल सकते हैं। सभी को Green Balloon Tokens मिलेंगे और लाइव व्यूअर काउंट 2 लाख पहुंचने पर सभी के लिए Shake It Up इमोट अनलॉक हो जाएगा। FFCO National Finals 15 अगस्त को शाम 6 बजे खेले जाएंगे और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग Free Fire Esports India के यूट्यूब चैनल पर होगी। Also Read - Free Fire में फ्री पा सकते हैं legendary skins, जानिए क्या है तरीका

इससे पहले Free Fire World Series 2021 ने 54 लाख लाइव व्यूअर काउंट के साथ रिकॉर्ड बनाया था। इस हिसाब से FFCO National Finals के लिए 2 लाख लाइव व्यूअर का आंकड़ा क्रॉस करना शायद मुश्किल न हो।

किन टीम्स ने किया है फाइनल के लिए क्वालीफाई

Last Hope – Vizag Victors – City Finals

4 Unknown | Galaxy Racer – Mumbai Strikers – City Finals

AFF Esports – Lucknow Warriors – City Finals

Jallihattu Tamil Nadu – Chennai Conquerors – City Finals

Head Hunters – Kolkata Kings – City Finals

Captains – Hyderabad Nawabs – City Finals

Zero Degree – Ahmedabad Lions – City Finals

Team OP – Delhi Titans – City Finals

Pro Nation – Wildcard Finals

Titanium Army – Wildcard Finals

Team Elite – City Play-Ins Finals

Raven Esports – City Play-Ins Finals

रीजनल फाइनल्स में 8 शहरों की बेस्ट टीम का सेलेक्शन करने के बाद फ्री फायर ने FFCO Play-Ins होस्ट किए जहां इन सभी रीजनल फाइनल्स में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर पहुंचने वाली टीम्स को मौका दिया गया FFCO National Finals में पहुंचने का। इन 24 टीम्स से 2 विनर चुन लिए गए हैं, जिसके बाद नैशनल फाइनल्स के लिए कुल 10 टीम जमा हो गई हैं।