Electronic Arts (EA) ने अपने लेटेस्ट FIFA 23 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यह कंपनी का आखिरी FIFA टाइटल है, जिसके प्री-ऑर्डर अब भारत में शुरू हो चुके हैं। EA Sports ने गेम की रिलीज डेट से लेकर गेम मोड और दूसरे फीचर्स के बारे में जानकारी दी है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

जैसा कि हमने बताया, FIFA 23 के प्री-ऑर्डर भारत में शुरू हो गए हैं। यह गेम 30 सितंबर को रिलीज होगा। गेमर्स इसे PC के साथ PS4, PS5, Xbox One और Xbox Series S/X पर खेल पाएंगे।

खबर के मुताबिक, यह गेम Nintendo Switch पर भी लॉन्च होगा, जहां ये FIFA 23 Legacy Edition के नाम से जाना जाएगा। Nintendo eShop वेबसाइट के मुताबिक यह वर्जन ओरिजनल गेम की तरह होगा और इसमें FIFA 23 जैसे ही गेमप्ले फीचर और मोड मिलेंगे।

PC के लिए FIFA 23 Standard Edition की कीमत 3,499 रुपये है और FIFA 23 Ultimate Edition की कीमत 4,799 रुपये है। यह गेम प्री-ऑर्डर के लिए Steam और Epic Games Store पर मौजूद है।

PS4 के लिए FIFA 23 Standard Edition की कीमत 3,999 रुपये है और PS5 के लिए यह 4,499 रुपये का है। FIFA 23 Ultimate Edition की कीमत PS4 और PS5 दोनों कंसोल पर 6,499 रुपये है।

Xbox One के लिए FIFA 23 Standard Edition की कीमत 3,999 रुपये है और Xbox Series S/X के लिए यह 4,499 रुपये का है। FIFA 23 Ultimate Edition की कीमत Xbox One और Xbox Series S/X दोनों कंसोल पर 6,499 रुपये है।

ट्विटर पर कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि इन्हें EA Sports का नया FIFA 23 Ultimate Edition बस 5 रुपये में मिल गया। लोगों ने Epic Games Store से अपनी खरीदारी के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें इनका बिल अमाउन्ट 4.80 रुपये दिखा रहा है।

So fifa 23 ultimate edition came for just Rs 4.8 in epic games in India….for those who buyed it will it stay?😂😂#epicgames #FIFA23 pic.twitter.com/AkFkkyFGlc

— Nikhil (@Nikhil21891539) July 20, 2022