Fortnite में 22.10 अपडेट आ गया है। इसके साथ ही गेम में ढेरों नए फीचर्स, वेपन, आइटम और आउटफिट लाइव हुए हैं। गेम के नए वर्जन में Fortnite x Rocket League कोलैब भी लाइव हुआ है। इस पार्टनरशिप के साथ फोर्टनाइट में रॉकेट लीग की पॉपुलर कार Octane जोड़ी गई है। गेम में इस अपडेट के साथ Chapter 3 Season 4 में भी बदलाव किए गए हैं। आइए इस नए वर्जन के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Fortnite के नए सीजन पर चढ़ा क्रोम का जादू, साथ में आई Spider-Gwen

Fortnite 22.10 अपडेट

Cobra DMR: Fortnite 22.10 के साथ नई Cobra DMR गन जोड़ी गई है। यह एक लॉन्ग-रेंज वेपन है, जिसका फायर रेट भी बहुत तेज है। यह गेम में ग्राउन्ड, चेस्ट, सप्लाई ड्रॉप, फिशिंग, लूट शार्क और रिएलिटी सैप्लिंग फ्रूट में मिलेगी। Also Read - Dragon Ball के बाद Fortnite में आ सकता है Destiny 2, Lord of the Rings क्रॉसओवर इवेंट, जानें डिटेल

Holo-Chest: अब तक गेम के Chapter 3 Season 4 में प्लेयर्स Low-Security Vaults और High-Security Vaults को कीज के जरिए खोल रहे थे, लेकिन अब यहां पर Holo-Chests भी आ गए हैं। इन्हें खोलने से पहले ही आप जान पाएंगे कि इनके अंदर क्या आइटम हैं। Exotic Holo-Chest को खोलने के लिए अपको दो कीज इस्तेमाल करनी होंगी।

The Grapple Glove: Fortnite 22.10 में Grapple Glove की वापसी हुई है। इसकी मदद से आप क्लिफ या बिल्डिंग पर हुक लगाकर स्विंग कर सकते हैं या फिर अपना फॉल तोड़ सकते हैं। इसकी मदद से आप आइटम्स को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं।

Rocket League कोलैब: Fortnite 22.10 के साथ Rocket League कोलैब भी लाइव हुआ है। इसके साथ गेम में Octane वीइकल जोड़ा गया है, जो रॉकेट बूस्टर और सुपरसॉनिक स्पीड के साथ जम्प, डबल जम्प, डॉज, फ्लाइट और दीवार पर चलने जैसी ओरिजनल एबिलिटी के साथ आएगा।

इस अपडेट के साथ गेम में Pickaxe भी अनलॉक की जा सकती है। इसके साथ ही गेम में Bytes Quests भी मिलेंगे। नए वर्जन में बैटल पास के बोनस रिवॉर्ड सेक्शन में क्रोमैटिक स्टाइल जोड़ी गई हैं। नया पास 6 अक्टूबर को 9AM ET या 6:30PM IST से शुरू होगा।