Fortnite में आ रही Assassin's Creed पर बनी कैरेक्टर स्किन, जानें क्या होगा खास

Fortnite लगातार गेम में नए कैरेक्टर स्किन जोड़ता रहता है, जो पॉप्युलर मूवीज, टीवी शो, ऐनिमे और दूसरे वीडियो गेम्स पर आधारित होते हैं। गेम डेवलपर ने हाल ही में Naruto ऐनिमे की स्किन गेम में जोड़ी थीं और अब शायद यह Assassin’s Creed के Ezio पर आधारित स्किन जोड़ रहा है। Also Read - Free Fire में इस हफ्ते मिलेगा फ्री Assassin’s Creed: Hooded Parachute, जानें तरीका

Assassin’s Creed Valhalla का तीसरा DLC — Dawn of Ragnarok — आ रहा है, जिसके साथ गेम का एक्स्पैन्शन होने वाला है। गेम स्टूडियो Ubisoft इसे जमकर प्रोमोट कर रहा है। इन्हीं प्रमोशन के तहत Fortnite में इस गेम के कैरेक्टर पर आधारित स्किन जोड़ी गई है। Also Read - Free Fire x Assassin's Creed: फ्री फायर में आज से मिलेगा इस पॉप्युलर गेम का मजा, जारी हुआ इवेंट कैलेंडर

Fortnite ने अभी Assassin’s Creed के साथ कोलैब के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। मगर Fortnite टिप्स्टर Shiina ने बताया है कि गेम में जल्द ही Ezio आउटफिट जोड़ा जाएगा, जो दो स्टाइल में नजर आएगा। एक स्टाइल में Ezio के कपड़े का हुड सर पर होगा और दूसरे में हुड नीचे है। Also Read - Free Fire Max पसंद है तो एंड्राइड फोन पर ट्राई कीजिए ये 5 बैटल रोयाल गेम्स

इसके साथ ही Fortnite News नाम के ट्विटर हैंडल ने एक शॉर्ट क्लिप पोस्ट की है। इस क्लिप में Ezio Assassin’s Strike इमोट दिख रहा है, जो कैरेक्टर के Hidden Blade Pickaxe वेपन को ऐक्शन में दिखा रहा है।

A look at the Assassin’s Strike Built-in Emote! #Fortnite pic.twitter.com/ot00FwEiLb

— Fortnite News 🏙 (@FortniteBR) March 1, 2022