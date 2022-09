Fortnite के नए सीजन पर चढ़ा क्रोम का जादू, साथ में आई Spider-Gwen

Fortnite में नया सीजन लाइव हो गया है, जिसने गेम को क्रोम में रंग दिया है। गेम के Chapter 3 Season 4 का नाम “Paradise” है और यह अपने साथ ढेरों बदलाव लेकर आता है, जिसमें एक रहस्य से भरी हुई चीज Chrome भी शामिल है। यह जिसे भी छूती है, उसे बदल देती है। Also Read - Dragon Ball के बाद Fortnite में आ सकता है Destiny 2, Lord of the Rings क्रॉसओवर इवेंट, जानें डिटेल

आप इसे दीवार पर मारकर इसके आरपार निकाल सकते हैं या फिर खुद पर लगाकर कुछ देर के लिए हमलों को बेअसर और अपनी भागने की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। गेम के नए सीजन के साथ नई लोकेशन, नए वेपन, नए इक्विप्मेंट और Marvel कैरेक्टर Spider-Gwen भी जोड़ी गई है। आइए Fortnite Chapter 3 Season 4 के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Fortnite x Dragon Ball कोलैब हुआ लाइव, जानें कैसे मिलेगी Goku, Vegeta की कैरेक्टर स्किन

Fortnite के नए सीजन में Chrome Splash जोड़े गए हैं। इन्हें लकड़ी, स्टोन, ईंट या मेटल के बने हुए स्ट्रक्चर पर मारकर आप इनके आरपार जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे खुद पर इस्तेमाल करके अपने कैरेक्टर को क्रोम से घेर सकते हैं। ऐसा करने पर आप पर कुछ देर के लिए गोलियां बेअसर हो जाएंगी। आप जब दौड़ेंगे तो आप एक ब्लॉब बन जाएंगे। इस फॉर्म में आपकी रफ्तार तेज होगी, गिरने पर चोट नहीं लगेगी और आप हवा में भी डैश कर सकेंगे। Also Read - BGMI Top 5 Alternatives: Apex Legends से Call of Duty तक, ये मोबाइल शूटर गेम्स हैं BGMI के टॉप 5 विकल्प

Fortnite के नए सीजन में Condo Canyon भी लाइव हुए हैं। यह हवा में बसा हुआ एरिया है, जहां पर प्लेयर्स वर्टिकल फाइट में हिस्सा ले पाएंगे। यहां पहुंचने के लिए अपको एक नए डिवाइस D-Launcher का इस्तेमाल करना होगा। यह आइलैंड पर अलग-अलग जगह पर मिलेंगे।

Fortnite Chapter 3 Season 4: Paradise में क्रोम के साथ इस एलीमेंट पर आधारित गन स्किन भी आएंगी। इनमें EvoChrome Shotgun और EvoChrome Burst Rifle भी शामिल हैं। इन वेपन को प्लेयर्स Chrome Chests के जरिए हासिल कर पाएंगे। इन गन को प्लेयर्स जितना इस्तेमाल करेंगे, इन्हें हासिल करने का चांस उतना ही कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि ये गंस Uncommon से Mythic बन जाएंगी।

Take a trip through Paradise. Where leisure meets chaos. Bliss meets disturbance. And Chrome stops for nothing.#FortniteParadise begins now! pic.twitter.com/Lax9dkpYkP

— Fortnite (@FortniteGame) September 18, 2022