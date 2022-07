Fortnite में आ सकती है League of legends: Arcane की Mel, जानें डिटेल

Fortnite में हाल ही में नया v21.30 अपडेट आया है। गेम के नए वर्जन में कई सारे नए फीचर्स और आइटम जोड़े गए हैं, जिनमें Xander आउटफिट खास है। इस नए अपडेट के साथ प्लेयर्स को नए समर चैलेंज्स मिलेंगे, जिनके जरिए आप तेजी से लेवल-अप कर पाएंगे और ढेरों रिवॉर्ड जीत सकते हैं। गेम में चैप्टर 3 सीजन 3 शुरू होने वाला है। अब एक नई खबर के मुताबिक, इस सीजन में League of Legends: Arcane की Mel पर आधारित स्किन जोड़ी जाएगी। Also Read - Fortnite में आया v21.30 Update, जानें नए आइटम्स और बदलावों की डिटेल

Epic Games और Riot Games के पहले कोलैब के साथ Fortnite में Jinx पर आधारित स्किन जोड़ी गई थी। इसके बाद यहां पर Vi की स्किन भी जोड़ी गई थी। कई प्लेयर्स इस कोलैब से काफी खुश थे। एक नई लीक के अनुसार, Epic Games एक बार फिर से Fornite में League of Legends: Arcane कैरेक्टर Mel Medara पर आधारित कैरेक्टर स्किन गेम में जोड़ने वाला है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

Fortnite के नए अपडेट के साथ गेम के चैप्टर 3 सीजन 3 में एक नया League of Legends: Arcane कैरेक्टर जुड़ सकता है। टिप्सटर Hypex के मुताबिक, Epic Games अपने पॉपुलर बैटल रोयाल गेम में Mel Medara पर आधारित स्किन जोड़ने वाला है। टिप्सटर ने बताया कि यह जानकारी दो अलग-अलग सोर्स के हवाले से आई है, जो पहले कई बार अपनी खबर के लिए सही साबित हो चुके हैं।

The next Fortnite x Arcane League of Legends collab is set to be Mel 🔥 This is according to 2 different sources that were correct multiple times! pic.twitter.com/QEGDXdaRer

एक दूसरे टिप्सटर Shiina ने भी इस खबर को शेयर करते हुए कहा कि Arcane की Mel कैरेक्टर पर आधारित स्किन Fortnite में आने वाली है। इसने यह भी कहा कि गेम में जल्द ही Arcane पर आधारित दूसरी स्किन भी जोड़ी जा सकती हैं।

BREAKING: Mel from Arcane is coming to Fortnite in the near future!

Based on that information, it’s also safe to say that the other Arcane skins will return soon!

(Information by @HYPEX) pic.twitter.com/HHOZWjwFLB

— Shiina (@ShiinaBR) July 18, 2022