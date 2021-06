Fortnite Redeem Code: इस तरह फ्री में मिलेगा June Fish Spray, जानें कहां करें कोड रिडीम

Season 7 गेम के लिए हाल ही में Cosmic Summer Event आयोजित किया जा रहा है। यह इवेंट एलियन थीम पर आधारित है। कई प्लेयर्स इवेंट के दौरान गेम में कई फीचर्स अनलॉक कर सकते हैं। इन गेम कैरेक्टर जैसे कि Rich Sanchez, Sunny और Kymera के कस्टमाइज्ड स्कीन्स भी अनलॉक होंगे। इस इवेंट में प्लेयर्स को June Fish Spray फ्री में मिलेगा। आइए, जानते हैं इसके रिडीम कोड के बारे में.. Also Read - FAUG Team Deathmatch Mode का बीटा वर्जन नहीं हुआ रोल आउट, जानें क्यों हो रही है देरी?

जून फिश स्प्रे को रिडीम करने के लिए प्लेयर को Fortnite ( ) की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर प्लेयर को एक बार दिखाई देगा, जहां रिडीम कोड को टाइप करना होगा। June Fish Spray एक तरह का अनकॉमन वॉल स्प्रे होता है जो गेम के अंदर टेरिटरी को डिफाइन करता है। Also Read - Battlegrounds Mobile India के जैसे 5 टॉप गेम जो आप एंड्रॉइड फोन पर खेल सकते हैं

ये है रिडीम कोड: FAT6PPPE2E4WQKVUXP95 Also Read - Fortnite Season 7 के सबसे पॉवरफुल Weapons की लिस्ट, अब होगी धमाकेदार गेमिंग

Redeem the following code at https://t.co/A6v1gyybsP to unlock the June Fish Spray for free:

• FAT6PPPE2E4WQKVUXP95

— Fortnite (@Guille_GAG) June 22, 2021