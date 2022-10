Fortnite x Doctor Who कोलैब लीक, मिलेंगी डॉक्टर पर आधारित कैरेक्टर स्किन

Fortnite x Doctor Who: फोर्टनाइट में लगातार नए क्रॉसओवर इवेंट और कोलैब आते रहते हैं, जो प्लेयर्स के लिए गेम को मनोरंजक बनाए रखते हैं। हाल ही गेम में Dragon Ball Z क्रॉसओवर आया था, जिसके साथ हमें इस एनिमे सीरीज के पॉपुलर कैरेक्टर और आइटम देखने को मिले थे। अब शायद Fortnite में जल्द ही पॉपुलर ब्रिटिश टीवी सीरीज Doctor Who के साथ कोलैब आने वाला है। Epic Games ने अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ट्विटर पर कई सारे टिप्सटर्स ने इस कोलैब के बारे में जानकारी लीक की है। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Fortnite 22.10 वर्जन के साथ आया Rocket League कोलैब और ढेरों नए फीचर्स, जानें डिटेल

टिप्सटर @FNBRintel ने ट्विटर पर बताया कि जल्द ही हमें Fortnite x Doctor Who कोलैब मिलने वाला है। इसने कहा कि इस क्रॉसओवर पर अभी काम किया जा रहा है। इसने यह भी कहा कि यह कोलैब अभी डेवलपमेंट के शुरुआती चरणों में है, इसलिए यह आने वाले कुछ महीनों तक लाइव नहीं होगा। टिप्सटर के मुताबिक, Fortnite के नए क्रॉसओवर इवेंट में Doctor Who सीरीज के आइटम और कैरेक्टर जोड़े जाएंगे।

A Collaboration between Fortnite and Doctor Who is currently in the works! However, it seems like it’s early on in development, and probably won’t be released for a few months! #Fortnite pic.twitter.com/f9E9HjUlmg

एक अन्य टिप्सटर @ShiinaBR ने भी इस लीक की पुष्टि की है। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

FORTNITE X DOCTOR WHO

A Doctor Who collaboration is coming to Fortnite in the future, according to @FNBRintel.

I was also shown evidence of this collaboration, so I can confirm that this claim is real. pic.twitter.com/ZHkrczMiZo

