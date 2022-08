Fortnite में एक के बाद एक कोलैब इवेंट आते रहते हैं। मौजूदा वक्त में यहां पर Dragon Ball क्रॉसओवर इवेंट चल रहा है और अभी से गेम में भविष्य में आने वाले कोलैब के बारे में खबरें आनी शुरू हो गई हैं। Also Read - Fortnite x Dragon Ball कोलैब हुआ लाइव, जानें कैसे मिलेगी Goku, Vegeta की कैरेक्टर स्किन

ऐसा कहा जा रहा है कि Fortnite में जल्द ही Lord of the Rings, Doom, Family Guy और Destiny 2 जैसी प्रॉपर्टीज के साथ कोलैब किया जाएगा। एक लीक के मुताबिक, Fortnite x Destiny 2 कोलैब के बारे में जानकारी मिली है और एक अन्य खबर Fortnite में Lord of the Rings क्रॉसओवर की हिंट के बारे में बताती है। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Destiny डेटामाइनर Ginsor ने बताया कि Fortnite में जल्द ही Destiny 2 कोलैब इवेंट शुरू होगा। इसने Black Knight जैसा दिखने वाला एक टाइटन आर्मर भी दिखाया जो, गेम के सीजन पास में मिल सकता है। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

एक अन्य टिप्सटर @koooooomar ने एक ईस्टर एग ढूंढा है, जो Fortnite में Lord of the Rings कोलैब की तरफ इशारा करता है। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

Holy crap, I just realized what the Rock-Child is building on the beach, Helm’s Deep from LotR!

If @FortniteGame adds a LotR collab, that would be AMAZING!! Probably just an Easter Egg though…#Fortnite #FortniteLeaks #LordOfTheRings pic.twitter.com/3yqCRKFn39

— Koooooomar (@koooooomar) August 18, 2022