Fortnite लगातार पॉपुलर मूवीज, टीवी शो, ऐनिमे और दूसरे वीडियो गेम्स के साथ कोलैब करता रहता है। इन क्रॉसओवर इवेंट की मदद से Fortnite डेवलपर गेम में जाने-माने कैरेक्टर्स पर आधारित स्किन भी जोड़ता है।

गेम डेवलपर यहां पर Marvel कैरेक्टर्स से लेकर Naruto पर आधारित गेम स्किन भी जोड़ चुका है और अब Fortnite में Dragon Ball के साथ कोलैब लाइव हो गया है। इस क्रॉसओवर के साथ गेम में Goku, Vegeta, Bulma और Berus जोड़े गए हैं। आइए इस कोलैब के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Fortnite x Dragon Ball क्रॉसओवर अब लाइव हो गया है। इसके साथ ही गेम में Dragon Ball Adventure Island जोड़ा गया है। यहां पर प्लेयर्स Goku के आइकॉनिक Nimbus Cloud की सवारी कर सकते हैं, Saiyan Fusion Dance पर आधारित इमोट इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के जाने-पहचाने आइटम को अलग-अलग तरह से इस्तेमाल भी कर पाएंगे।

इस सब के साथ Dragon Ball Adventure Island पर प्लेयर्स Goku के स्पेशल मूव Kamehameha को इस्तेमाल कर पाएंगे। Mater Roshi ने यह मूव Krillin और Goku को सिखाया था, जिसके बाद इसे नई जेनरेशन के सैयन — Gohan और Goten भी इस्तेमाल करते हैं। यह स्पेशल मूव Goku या Dragon Ball सीरीज ही नहीं, बल्कि पूरे एनिमे जगत के सबसे पॉपुलर अटैक में से एक है।

Dragon Ball has arrived on the Island!

Complete quests in Dragon Ball Adventure Island, use the Kamehameha ability, quickly move around the Island with the Nimbus Cloud (Kintoun) mobility item, and much more.

All info: https://t.co/zNWvrzK4I0 pic.twitter.com/CYW8laKjbZ

— Fortnite (@FortniteGame) August 16, 2022