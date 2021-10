फ्री फायर में आज मिल रहे ढेरों रिवॉर्ड, बस पूरे करने होंगे कुछ मिशन

Free Fire में आए दिन नए इवेंट्स जुड़ते रहते हैं, जो प्लेयर्स को मिशन पूरे करने पर ढेरों रिवॉर्ड दिलाते हैं। इस वक्त गेम में बहुत सारे ऐसे ही इवेंट्स लाइव हैं, जिनमें हिस्सा लेने पर प्लेयर्स को कैरेक्टर बंडल और स्किन से लेकर दूसरे कॉस्मेटिक आइटम फ्री में मिलेंगे। आइए जानते हैं कि आज, 21 अक्टूबर 2021 को Free Fire में आप किस इवेंट में कौन-कौन से रिवॉर्ड जीत सकते हैं। Also Read - Free Fire Diamonds इन तीन ऐप्स से मिलेंगे फ्री, बिना पैसे खर्च किए खरीद सकेंगे Elite Pass

Claim Daily Rewards: Free Fire

फ्री फायर में दिवाली के उपलक्ष्य में कई सारे इवेंट्स जोड़े गए हैं, जिनमें से एक Claim Daily Rewards भी शामिल है। यहां प्लेयर्स को रोज लॉग इन करके फ्री रिवॉर्ड कलेक्ट करना होता है। इन रिवॉर्ड में लूट क्रेट से लेकर वाउचर तक शामिल हैं। जो प्लेयर्स इवेंट की शुरुआत से ही लॉग इन कर रहे हैं वो आज, यानी 21 अक्टूबर 2021 को FAMAS – Vampire Weapon Loot Crate पा सकते हैं। Also Read - Free Fire में Diwali Top UP इवेंट के जरिए ऐसे खरीदें डायमंड और पाएं धांसू रिवॉर्ड, आज है आखिरी मौका

Diwali Top Up Rewards

Free Fire में दूसरे इवेंट्स के साथ में Diwali Top Up इवेंट भी चल रहा है। यह 15 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इस टॉप-अप इवेंट में डायमंड खरीदने पर प्लेयर्स को 3x Soloist और Disc Jockey वेपन लूट क्रेट के साथ-साथ Mind It इमोट दिया जा रहा है। अगर प्लेयर्स 100 डायमंड खरीदते हैं तो उन्हें 3x Soloist और Disc Jockey वेपन लूट क्रिएट मिलेगा। वहीं, अगर वे 300 डायमंड टॉप-अप करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर Mind It इमोट दिया जाएगा। Also Read - Free Fire Diwali Level Up Shop Event: इस तरह Warrior Prince Bundle के साथ मिलेंगे कई एक्सक्लूसिव आइटम

Booyah Rewards: Free Fire

फ्री फायर में अगर आप एक तय नंबर के Booyah पाते हैं तो उसके बदले भी आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। इन मिशन को जल्दी पूरा करने के लिए प्लेयर्स Clash Squad मैच भी खेल सकते हैं।

Chaos Attack Rewards

Free Fire में Chaos Attack इवेंट भी लाइव है। यह 16 अक्टूबर को शुरू हुआ था। यहां आपको मिशन पूरे करने पर अटैक मिलेंगे, जिन्हें आप बॉस विलन पर इस्तेमाल करना होगा। बॉस का HP जीरो पहुंचने पर आपको फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे।

FFIC Silver Token Rewards: Free Fire

Free Fire India Championship 2021 के साथ फ्री फायर ने गेम में इस टूर्नामेंट से जुड़े कुछ इवेंट्स जोड़े हैं। यहां आपको कुछ इन-गेम मिशन पूरे करने पर FFIC Silver Token मिलेंगे, जिन्हें ये रिवॉर्ड के बदले रिडीम कर सकते हैं। eSports कैटेगरी में Claim FFIC Resupply इवेंट की टैब 21 अक्टूबर तक लाइव रहेगी, जहां आप आप FFIC Silver Token को रिडीम कर सकते हैं।