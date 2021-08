अगर आपके फोन में फ्री फायर पड़ा हुआ है तो आपको गेम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया होगा– गेम की 4th एनिवर्सरी का। Garena Free Fire को चार साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर गेम में एक सेलिब्रेशन इवेंट या 4th Anniversary Party जुड़ रही है। कम्पनी ने बताया कि नया पैच 4 अगस्त को आएगा और इसी के साथ गेम में नया मोड और नए वेपन भी जोड़े जाएंगे। पिछली खबर के मुताबिक, Free Fire OB29 की स्टेबल अपडेट 4 अगस्त को आ रही है, जो शायद अब एनिवर्सरी इवेंट भी लेकर आएगी। Also Read - Free Fire x McLaren: फ्री फायर के McLaren Ascension इवेंट पर ऐसे मिलेगी P1 कार स्किन

फ्री फायर साल 2017 में अगस्त के महीने में शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक इस गेम ने बहुत प्रोग्रेस की है। पबजी मोबाइल के भारत में बैन होने के बाद यह पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ी है। यह गेम अक्सर हर महीने के ग्लोबल चार्ट्स में देखा जाता है और कमाई के मामले में भी यह पीछे नहीं है। साल-दर-साल आने वाली अपडेट्स ने गेम में बहुत सारे नए फीचर और कैरेक्टर जोड़े हैं जो इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। गेम के चार साल पूरे होने पर गेम कम्पनी गरेना अब एनिवर्सरी पार्टी आयोजित कर रही है।

Garena Free Fire 4th Anniversary Party Event

फ्री फायर के 4 साल पूरे होने पर गरेना ने एक नोटिफिकेशन सभी को भेजा है, " New Patch on 4th August: New Mode and weapons are officially launching! Get a sneak peak of our 4th Anniversary Party too।"

इसका अनुवाद होता है– 4 अगस्त को एक नया पैच आएगा। इसमें एक नया मोड और नए वेपन लॉन्च होंगे। हमारी 4th एनिवर्सरी पार्टी की झलक भी देख लीजिए।

फ्री फायर अपने एनिवर्सरी इवेंट पर प्लेयर्स के लिए गिफ्ट लेकर आता है। पिछली दो एनिवर्सरी पर गेम ने प्लेयर्स को ऑप्शन दिया था कि वो फ्री में अपनी पसंद का कैरेक्टर ले लें जो उनके पास परमानेंट रहेगा। इसके साथ ही गेम में बहुत सारी स्किन और कपड़ों समेत दूसरे रिवार्ड भी मिले। इस बार के एनिवर्सरी इवेंट पर प्लेयर्स को क्या मिलता यह थोड़े इंतजार के बाद पता चलेगा।

Free Fire OB29 update: नए फीचर

एक पुरानी खबर के मुताबिक, 4 अगस्त का पैच Free Fire में OB29 अपडेट लेकर आएगा। इस वक्त OB29 वर्जन फ्री फायर के एडवांस सर्वर पर बीटा मोड में चल रहा है। इसमें बहुत सारे नए फीचर हैं, जिनमें से सभी या कुछ अब स्टेबल वर्जन में जोड़े जाएंगे। बहरहाल फ्री फायर ने इतना तो बताया है कि 4 अगस्त के पैच के साथ गेम में एक नया मोड और नए वेपन जुड़ेंगे।

OB29 बीटा अपडेट में एक नई मार्क्समैन राइफल AC80 मौजूद है जो शायद स्टेबल वर्जन में जोड़ी जाए। रही बात नए मोड की, तो यह Craftland हो सकता है। इस फीचर के जरिए प्लेयर अपने मुताबिक, मैप को क्रिएट कर सकेंगे। इसमें मैप में बिल्डिंग डिजाइन करने का विकल्प मिलेगा। प्लेयर खुद का मैप क्रिएट करके कस्टम रूम मैच खेल सकेंगे। इस फीचर को हाल ही में रोल आउट हुए एडवांस सर्वर में देखा गया है।

Free Fire OB29 बीटा अपडेट में तीन नए मिस्ट्री कैरेक्टर मौजूद हैं। इन तीनों कैरेक्टर्स में से एक Moco का जगा हुआ कैरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा गेम में एक नया पेट- Sensei Tig मौजूद है। इस पेट की एबिलिटी को Nimble Ninja कहा जाता है, जो दुश्मन के एम मार्किंग स्किल को 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है।