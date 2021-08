Free Fire 4th Anniversary Quiz के सभी सवालों के जवाब मिलेंगे यहां

Free Fire के 4th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। इस मौके पर कंपनी आए दिन नए इवेंट आयोजित कर रही है, जिसमें यूजर्स को बहुत तरह के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इन्हीं इवेंट में से एक है 4th Anniversary Quiz, जहां प्लेयर्स कुछ सवालों के जवाब देकर बढ़िया इन-गेम आइटम पा सकते हैं। Also Read - Free Fire में जीतना है, तो इन 4 Assault Rifles को जरूर करें ट्राई

इस क्विज की शुरुआत 20 अगस्त से हुई है और यह 29 अगस्त तक चलेगा। इसमें यूजर्स को पार्टिसिपेट करके क्विज में आने वाले सवालों के जवाब देने होंगे। सही जवाब देने वाले गेमर्स को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हम यहां पर आपको इस इवेंट में हिस्सा लेने का तरीका भी बताएंगे और इनमें पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी।

Free Fire 4th Anniversary Quiz QnA

अगर किसी प्लेयर को 4th Anniversary Quiz के सारे रिवॉर्ड्स जीतने हैं तो उसे क्विज में पूछे जाने वाले सभी पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे। इस क्विज में यूजर्स के पास कई बार जवाब देने का ऑप्शन भी होगा। आइए इन सवाल और जवाब को देख लेते हैं।

1) सवाल: Who is the DJ collaborating with Free Fire’s 4th Anniversary?

जवाब: All of the above

2) सवाल: Which character was carried by players the most in the past year in Free Fire?

जवाब: Alok

3) सवाल: What is the theme song for the 4th Anniversary of Free Fire?

जवाब: Reunion

4) सवाल: Which pet was carried by players the most in the past year in Free Fire?

जवाब: Mr Waggor

Free Fire Anniversary Quiz rewards

जब यूजर्स सभी जरूरी सवालों के सही जवाब देंगे तो वो नीचे लिखे रिवॉर्ड्स को क्लेम कर पाएंगे।

पहला जवाब: 1x गोल्ड रॉयल वाउचर

दूसरा जवाब: 3x पार्टी एनिमल वेपन लूट करेट

तीसरा जवाब: 3x पेट फूड

चौथा जवाब: क्रिमसन निऑन पैराशूट

पांचवा जवाब: 4th एनिवर्सी पिन

डेली क्विज में कैसे करें पार्टिसिपेट

स्टेप 1: सबसे पहले Free Fire खोलें।

स्टेप 2: 4th Anniversary tab पर क्लिक करें

स्टेप 3: 4th Anniversary पार्टी के अंदर Go-to बटन पर क्लिक करें, जिससे इवेंट इंटरफेस खुलेगा।

स्टेप 4: अब आपको Anniversary Quiz option पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद डेली क्विज का सही जवाब देकर आप रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं।