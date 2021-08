Free Fire को चार साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर गेम कंपनी Garena एक सेलिब्रेशन इवेंट या 4th Anniversary Party जोड़ रही है। कम्पनी ने बताया कि नया पैच 4 अगस्त को आएगा और इसी के साथ गेम में एक नया मोड और नए वेपन भी जोड़े जाएंगे। Also Read - Free Fire All-Stars 2021 EMEA Clash Squad: विजेता टीम और प्राइज समेत सब कुछ यहां से जानें

अब फ्री फायर ने एक वीडियो अपलोड कर के इस पैच में आने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी है। इस वीडियो का टाइटल है What's Up Free Fire, जहां OB29 Advance Server में मौजूद उन फीचर्स के बारे में बताया गया है जो स्टेबल वर्जन में जुड़ेंगे। आइए इन्हें देख लेते हैं।

Free Fire 4th anniversary patch

1v1 game mode: फ्री फायर के OB29 Advance Server में 1v1 गेम मोड इसकी हाइलाइट्स में से एक है। What's Up Free Fire के इस एपिसोड में गेम ने बताया है कि यह मोड अब स्टेबल वर्जन में जुड़ेगा। इस मोड में प्लेयर्स एक दूसरे से एक नए मैप "Iron Cage" में भिड़ेंगे। इन्हें अपनी पसंद का वेपन सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा।

Clash Squad enhancements: फ्री फायर की 4th एनिवर्सरी अपडेट में Clash Squad मोड में एक नया फीचर जोड़ा जाएगा। इसकी मदद से प्लेयर्स अपने टीम-मेट्स से किसी भी आइटम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

Auto pick-up enhancements: गेम में auto pickup फीचर में सुधार किया गया है। वेपन लूट के पास प्लेयर्स को अब हाई-वैल्यू आइटम सबसे ऊपर दिखेगा, ताकि उसे आसानी से उठाया जा सके।

Backpacks: पबजी और बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरह ही अब फ्री फायर प्लेयर्स भी लॉबी में अपने बैक-पैक लेकर आ सकते हैं। इन्हें आप कलेक्शन सेक्शन में जाकर चुन सकते हैं, जहां पर आपको अपनी सभी मौजूदा स्किन दिखाई देंगी। इसके साथ ही प्लेयर्स अब Clash Squad match में अपने बैकपैक लेकर आ सकते हैं।

Character enhancements: फ्री फायर ने Jota कैरेक्टर की एबिलिटी को थोड़ा बदल दिया है। एनेमीज को मारने पर प्लेयर अपनी हेल्थ रिकवर करेगा और अगर एनेमी मर जाता है तो ये रिकवरी और भी ज्यादा होगी।

इसके साथ ही Free Fire 4th anniversary update गेम में मौजूद Vending machine में बदलाव करती है और OB29 Advance Server में मौजूद AC80 वेपन को स्टेबल वर्जन में जोड़ती है।