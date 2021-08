Free Fire All-Stars (FFAS) 2021 EMEA के Clash Squad Mode के चैंपियन का खिताब MENA की Team Shawarma ने अपने नाम किया है। इस खिताब के अलावा टीम को लाखों रुपये का इनाम भी मिला है। Also Read - Free Fire Redeem Code of 2 August: आज के कोड में मिल रहा Pumpkin Land Parachute और Astronaut Pack, ऐसे करें रिडीम

Garena ने FFAS 2021 को होस्ट किया गया है। गेम के फैन के वोट के आधार पर टीम के लिए क्रिएटर्स और Esports प्लेयर्स को चुना गया था। टीम में दो क्रिएटर्स और दो एस्पोर्ट्स प्लेयर शामिल थे। टूर्नामेंट के पहले दिन Team Couscous ने जीत हासिल की थी। इसके बाद दूसरे दिन भी बेहतरीन प्रदर्शन करके फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। Also Read - Free Fire Season 39 Elite Pass में फ्री मिलेंगे कई रिवॉर्ड्स, जानिए तरीका

Free Fire All-Stars (FFAS) 2021 EMEA Clash Squad Mode का फॉर्मेट

बता दें कि विजेता टीम तो $10k (लगभग सात लाख 50 हजार रुपये) इनाम के तौर पर दिए गए हैं। Clash Squad Mode का फॉर्मेट Bomb Squad Mode के समान ही है। इसमें तीन रीजन्स से आठ टीम्स शामिल होती हैं। Europe, Middle East, Africa (MENA) और Russia नॉकआउट राउंड में एक-दूसरे से भिड़ते हैं। आठवें राउंड की प्रत्येक विजेता टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है। फिर सेमीफाइनल जीतने वाली टीम Grand Finals में पहुंच जाती है। इसमें पांच राउंड होते हैं। Also Read - Free Fire 4th Anniversary Party: फ्री फायर को पूरे हुए 4 साल, एनिवर्सरी पर मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

Free Fire All-Stars EMEA 2021 knockout Round Results

Team Shawarma (MENA) vs Team Pizza (EU): 2-0

Baklawa (MENA) vs Team Vareniki (RU): 2-1

Pancakes (RU) vs Team Spaghetti (EU): 1-2

Pirozhki (RU) vs Team Couscous (MENA): 0-2

Semifinals Results

Team Baklava vs Team Couscous: 0-2

Team Spaghetti vs Team Shwarma: 1-2

Finals में इस टीम ने हासिल की जीत

फाइनल में MENA रीजन से दो टीम्स Team Shwarma और Couscous ने बेस्ट ऑफ फाइव फॉर्मेट में खेला था। Team Shwarma ने पहले दो मैच 4-3 से जीते थे। Meliko ने प्रत्येक मैच में सात Frags के साथ प्रत्येक मैच में MVP हासिल किया।

तीसरे राउंड में Couscous ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। तीसरे राउंड में टीम ने 4-2 से जीत हासिल की थी। इसके बाद चौथे मैच में भी Couscous जीती थी। इस कारण फाइनल में दोनों टीम्स के बीच टाई हुआ। यह टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच था। दोनों टीम्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन Shwarma ने 4-3 जीत हासिल की।

फाइनल मैच वाले दिन सभी 12 टीमों के बीच बैटल रॉयल मोड में मुकाबला होगा। ये मैच तीन मैप्स पर होंगे। इस इवेंट को Free Fire Esports के आधिकारिक YouTube चैनल और Facebook पेज पर रात 9:30 बजे देखा जा सकता है।