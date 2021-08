Free Fire टाइम-टाइम पर नए टूर्नामेंट और सीरीज होस्ट करता रहता है। पिछले महीने इसने 30,000 डॉलर या 22 लाख रुपये के प्राइज पूल वाला Free Fire All-Stars Asia 2021 टूर्नामेंट होस्ट किया था। और अब अगस्त में यह उसी की तर्ज पर Free Fire All Stars Americas 2021 टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। Also Read - Free Fire Redeem Code 9 August: आज मिल रहे ये धांसू रिवॉर्ड, अभी ऐसे रिडीम करें कोड

All Stars Asia 2021 की ही तरह All Stars Americas 2021 भी तीन मोड में खेला जा रहा है। पहला मोड Bomb Squad और दूसरा मोड Clash Squad पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ तीसरा और आखिरी मोड Battle Royale बचा हुआ है। आज हम यहां पर आपको Free Fire All Stars Americas 2021 Clash Squad के रिजल्ट के बारे में बताएंगे।

Free Fire All Stars Americas 2021 Clash Squad result

Bomb Squad की तरह ही Clash Squad भी एक सिंगल-एलिमिनेशन फॉर्मेट का मैच है जिसमें जीतने वाली टीम्स Quarter Finals, Semi Finals और फिर Finals में पहुंचती हैं। सभी राउंड Best-of-three मोड में खेले जाते हैं। इस Clash Squad मोड में नीचे लिखी हुई टीम क्वार्टर फाइनल्स में आपस में भिड़ीं:

Team Sancocho (LATAM) Team Hotdog (North America) Team Burger (North America) Team Taco (LATAM) Team Acaraje (Brazil) Team Pastel (Brazil) Team Chimarrao (Brazil) Team Pudim (Brazil)

पहले मैच के स्कोर इस तरह हैं:

Team Sancocho vs Team Hotdog: 2-0

Team Burger vs Team Taco: 0-2

Team Acaraje vs Team Pastel: 2-0

Team Chimarrao vs Team Pudim: 0-2

सेमी फाइनल्स में Team Sancocho, Team Taco, Team Acaraje और Team Pudim पहुंची। इस राउंड के स्कोर इस तरह हैं:

Team Sancocho vs Team Taco: 2-1

Team Acaraje vs Team Pudim: 0-2

फाइनल्स में Team Sancocho और Team Pudim पहुंची। यहां Brazil की Team Pudim विजेता बनी।

Free Fire All Stars Americas 2021 Battle Royale

Free Fire All Stars Americas 2021 का अगला पड़ाव Battle Royale है, जहां ये 12 टीम्स फ्री फायर के तीनों मैप्स पर कुल मिलाकर 6 मैच खेलेंगी। ये मैप Bermuda, Purgatory और Kalahari हैं। यह टूर्नामेंट आप Free Fire Esports, Latam, and Brazil Official यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।