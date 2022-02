फ्री फायर बैन होने के बाद भी फ्री फायर मैक्स क्यों नहीं हुआ बैन? जानें

Free Fire Banned in India: फ्री फायर गेम को भारत में बैन कर दिया गया है। Google Play Store और Apple App Store से इसे हटा लिया गया है। वहीं, Free Fire MAX अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। प्लेयर्स इसे डाउनलोड करके खेल भी सकते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि फ्री फायर बैन (Free Fire Ban In India) हुआ, तो Free Fire MAX क्यों नहीं बैन किया गया, क्योंकि दोनों गेम का डेवलपर Garena ही है। Also Read - Garena Free Fire क्यों हुआ भारत में बैन? जानें वजह

Free Fire के साथ 53 और चीनी ऐप्स भारत में बैन हुए हैं। प्रतिबंधित किए गए ज्यादातर ऐप्स, पहले बैन किए गए ऐप के डुप्लीकेट या क्लोन वर्जन के तौर पर प्ले स्टोर पर लिस्ट थे। बैन हुए मुख्य ऐप्स में Free Fire के अलावा Beauty Camera Selfie Camera, Viva Video Editor, Beauty Camera Sweet Selfie HD, Isoland 2: Ashes of Time, Tencent Driver जैसै ऐप्स शामिल हैं।

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, जल्द ही IT मंत्रालय इसे लेकर आधिकारिक बयान जारी कर सकता है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि Free Fire Ban हुआ, तो Free Fire MAX क्यों नहीं बैन किया गया?

Free Fire क्यों हुआ बैन?

फ्री फायर गेम को किस वजह से बैन किया गया, इसे लेकर न तो सरकार की तरफ से और न ही गेम डेवलपर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी हुआ है। हालांकि, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए बैन किया गया है। सिर्फ फ्री फायर की बात करें, तो इससे जुड़े विवाद भी इसके बैन होने की एक वजह हो सकते हैं। हाल की घटनाओं पर नजर डालें, तो इस बात को बल मिलता है।

दरअसल, सितंबर 2020 में PUBG Mobile के बैन होने के बाद Free Fire की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। प्लेयर्स इस बैटल रॉयल गेम को पबजी मोबाइल के विकल्प के तौर पर देखने लगे। फ्री फायर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि यह Google Play Store पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स की लिस्ट में भी शामिल हो गया। जैसे-जैसे लोकप्रियता बढ़ी, वैसे ही इससे जुड़े विवाद भी सामने आने लगे।

फ्री फायर से जुड़े विवाद

अगस्त 2021 में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नरेश कुमार लाका ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर Free Fire गेम को बैन करने की मांग की थी। अपने पत्र में ADJ ने सरकार द्वारा PUBG Mobile बैन करने की सराहना के साथ ही फ्री फायर को लेकर कहा कि इस बैटल रॉयल गेम को भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसका बच्चों और युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एडिशनल जज ने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि फ्री फायर गेम खेलने की वजह से बच्चे घंटों अपना समय खराब कर रहे हैं।

इसके अलावा अगस्त 2021 में ही मध्य प्रदेश के एक बच्चे ने Free Fire खेलने के चक्कर में 40 हजार रुपये गंवा दिए। मामला सामने आने के बाद वहां की राज्य सरकार ने इस गेम को बैन करने की मांग की थी। प्रदेश के छतरपुर जिले में फ्री फायर गेम डेवलपर Garena के खिलाफ IPC के सेक्शन 305 के तहत FIR भी दर्ज कराई। इनके अलावा नवयुवकों और किशोरोंं में इस गेम की लत से जुड़ी कुछ अन्य घटनाएं भी सामने आती रही हैं। इन वजहों से भी इस गेम को बैन किए जाने की बात कही जा रही है।

Free Fire MAX क्यों नहीं हुआ बैन?

अब आइए समझते हैं कि फ्री फायर मैक्स क्यों नहीं बैन हुआ। Garena Free Fire MAX को कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है। यह गेम Free Fire के अपग्रेड के तौर पर आया है। दोनों गेम के इंटरफेस और सीजन में कोई खास अंतर नहीं है। सबसे बड़ा फर्क इनकी ग्राफिक्स सेटिंग में है।

फ्री फायर की तुलना में फ्री फायर मैक्स में बेहतर ग्राफिक्स सेटिंग्स मिलती है। मगर फ्री फायर के आगे फ्री फायर मैक्स की पॉपुलैरिटी ना के बराबर है। यूजर्स में भी फ्री फायर टर्म ही ज्यादा लोकप्रिय है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर फ्री फायर 100 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका था, जबकि फ्री फायर मैक्स 10 करोड़ से कुछ ज्यादा बार ही डाउनलोड किया गया है।

Free Fire खेलने वाले प्लेयर्स Free Fire MAX में कर सकते हैं स्विच

Free Fire के स्टैंडर्ड वर्जन खेलने वाले प्लेयर्स Free Fire MAX में आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसके लिए फ्री फायर प्लेयर्स Firelink का इस्तेमाल करके अपने स्टैट्स को स्टैंडर्ड वर्जन वाली गेमिंग आईडी के जरिए Free Fire MAX में ट्रांसफर कर सकते हैं। Free Fire MAX के लॉन्च के समय गेम डेवलपर ने प्लेयर्स को स्टैट्स ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया था। ऐसे में फ्री फायर प्लेयर्स भी फिलहाल इसके मैक्स वर्जन को खेल सकते हैं।