Free Fire Ban in India: भारत सरकार ने हाल ही में 54 ऐप्स को देश में बैन कर दिया। इनमें पॉप्युलर बैटल रोयाल मोबाइल गेम Free Fire भी शामिल है। बैन की रिपोर्ट आने से पहले ही यह गेम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से गायब हो गया था, जिसके बाद इसके बैन की चर्चा होने लगी थी। Also Read - Free Fire Ban पर आ गया Garena का स्टेटमेंट, गेमर्स से कही ये बात

सरकार की तरफ से जारी की गई बैन होने वाले ऐप्स की लिस्ट में “Garena Free Fire – Illuminate” की मौजूदगी के बाद बैन की खबरों को पुष्टि मिल गई। अचानक से लगाए गए इस बैन की वजह से फ्री फायर प्लेयर्स हैरान हैं मगर कुछ लोग इस मौके पर मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। इनमें BGMI प्लेयर्स भी शामिल हैं, जो 2020 में अपने फेवरेट बैटल रोयाल गेम PUBG Mobile के बैन को देख चुके हैं। Also Read - Free Fire Ban: ये हैं टॉप 5 बैटल रोयाल मोबाइल गेम्स, जो ग्राफिक्स में देते हैं फ्री फायर को मात

Free Fire Ban पर BGMI प्लेयर्स के मीम्स

Free Fire के भारत में बैन होने के बाद BGMI प्लेयर्स ने ढेरों मीम्स शेयर किए। आप इन्हें नीचे देख सकते हैं: Also Read - Battlegrounds Mobile India खेलने वाले भूलकर भी न करें ये गलतियां, रैंक बढ़ाने में मिलेगी मदद

1GB Ram mobile user who claimed themselves a pro Gamer

After Free fire ban :-#FreeFire #FreeFireBanned pic.twitter.com/OyUCmceQAR — Pushkar Yadav (@ypushkar_) February 14, 2022

Old PUBG players after hearing about #FreeFire ban: pic.twitter.com/zE5foH9ZGg — Uddalak Das (@ninja_writer21) February 14, 2022

मीम्स जिन्होंने बताया, पैरेंट्स को कुछ तो खुशी हुई ही होगी: