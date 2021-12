Free Fire में Pan - Sauce Swagger स्किन के साथ आया Big Smash इमोट, इस तरह मिलेंगे फ्री

Free Fire में इस वक्त New Age थीम चल रही है, जिसके तहत गेम में कई सारे इवेंट्स मौजूद हैं। इन इवेंट्स में प्लेयर्स विंटर से जुड़े कपड़े और गियर जीत सकते हैं। गेम डेवलपर ने अब फ्री फायर में नया Big Smash Top-Up इवेंट भी जोड़ा है, जहां आप एक तय नंबर के डायमंड खरीद कर फ्री में Pan – Sauce Swagger स्किन और Big Smash इमोट पा सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire गेम में आइटम अनलॉक करने के लिए यहां से मिलेंगे डायमंड

Free Fire: Big Smash Top Up

Free Fire New Age थीम के दौरान गेम में एक नया टॉप अप इवेंट — Big Smash Top Up — लाइव हुआ है। यह 18 दिसंबर से शुरू हुआ है और 22 दिसंबर तक चलेगा। यहां आपको डायमंड खरीदने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे, जिनमें पैन स्किन और एक इमोट शामिल हैं। डायमंड की संख्या और रिवॉर्ड की डिटेल नीचे लिखी हुई है:

100 डायमंड: Pan – Sauce Swagger

300 डायमंड: Big Smash

आप अपने पसंद के रिवॉर्ड को पाने के लिए उसके सामने दिए हुए डायमंड की संख्या के बराबर टॉप-अप कर सकते हैं। जब आप टॉप-अप का बटन दबाएंगे तो गेम आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा, जहां आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर के पेमेंट सिस्टम की मदद से डायमंड खरीद सकते हैं। डायमंड खरीदने के बाद आपको टॉप-अप इवेंट के पेज पर रिवॉर्ड के सामने क्लेम का बटन दिखने लगेगा। इस बटन को दबाकर आप रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं।

ये ध्यान रखिए कि डायमंड टॉप-अप करने पर ये रिवॉर्ड तो फ्री में मिलेंगे, मगर डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे। डायमंड की रेट लिस्ट नीचे दी हुई है:

100 डायमंड्स: 80 रुपये

310 डायमंड्स: 250 रुपये

520 डायमंड्स: 400 रुपये

1,060 डायमंड्स: 800 रुपये

2,180 डायमंड्स: 1,600 रुपये

5,600 डायमंड्स: 4,000 रुपये

इस टॉप अप इवेंट के अलावा Free Fire में New Age थीम के तहत ढेरों इवेंट्स जोड़े जाएंगे, जिनमें से कुछ लाइव हो भी चुके हैं। इन्हीं इवेंट्स में से एक है Snow Fest Mission जहां आप आसान से मिशन पूरे करके Weapon Royale Voucher, Red Flakes और Snowy Globe जीत सकते हैं। आज, 19 दिसंबर को इस इवेंट का आखिरी दिन है इसलिए इन रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको आज ही लॉग-इन करके मिशन पूरे करने होंगे।