Free Fire गेम में Booyah Wish Event आज यानी 10 नवंबर से शुरू हो गया है और 16 नवंबर तक चलेगा। इसमें प्लेयर्स को कई बेहतरीन रिवॉर्ड पाने का मौका मिल रहा है। इस इवेंट के दौरान प्लेयर्स इन-गेम करेंसी यानी डायमंड खर्च करके Booyah थीम वाले आइटम्स पा सकते हैं।

Booyah थीम वाले आइटम्स में आउटफिट, इमोट, ग्लू वॉल और बहुत कुछ शामिल हैं। इस इवेंट की डिटेल और इसमें मिलने वाले प्राइज की जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।

Free Fire Booyah Wish Event

इस इवेंट में ग्रैंड प्राइज के तौर पर Power of Booyah Bundle मिल रहा है। इसके लिए प्लेयर्स को विश करनी होगी और एक विश करने के लिए उन्हें 20 डायमंड खर्च करने होंगे। वहीं, 10 + 1 विश यानी कुल 11 विश के लिए 200 डायमंड खर्च करने होंगे। Free Fire Booyah Wish Event गेम के Faded Wheel के समान है। हालांकि, रिवॉर्ड अलग-अलग है।

Unique Prizes in Event

इस इवेंट में मिलने वाले यूनिक प्राइज की लिस्ट में नीचे बताए गए आइटम्स शामिल हैं।

Power of Booyah Bundle

Gloo Wall — Booyah Day

Baby Shark emote

Petskin: Booyah Panda

Pan Booyah Day

The Hungry Pumpkin backpack

Haunted Dawn surfboard

The Death Skull parachute

Booyah Day 2020 banner

Grenade Booyah Day

Booyah emote

AUG Booyah Day

Detective Panda

Katana Booyah Day

Booyah Hunter backpack

Haunting Night backpack

Booyah Victor surfboard

Booyah Day parachute

Haunting Night Banner

Booyah Day Loot Crate

Normal Prizes

इनके अलावा भी इवेंट में कई साधारण प्राइज भी मिल रहे हैं।

Cube Fragment

Weapon Royale Voucher

Blood Moon Scar Crate

Evil Pumpkin AK Crate

Deadly Bat Gun Crate

Resupply Map

50x Universal Fragments

50x Memory Fragment (Luqueta)

Diamond Royale Voucher

Gold Royale Voucher

Lightning MP40 Crate

Bumblebee Gun Crate

Pet Food

Scan

50x Memory Fragment (Jota)

50x Memory Fragment (D-bee)

बता दें कि गेम में मिलने वाले प्राइज की कोई गारंटी नहीं है कि प्लेयर्स को कितने प्रयास में ये आइटम्स मिलेंगे। हालांकि, कुछ सौ डायमंड खर्च करके प्लेयर्स Power of Booyah Bundle पा सकते हैं। अन्य प्राइज पाने के लिए प्लेयर्स को और भी डायमंड खर्च करने पड़ सकते हैं।

इवेंट के जरिए कैसे पाएं रिवॉर्ड?

गेमर्स को रिवॉर्ड पाने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

प्लेयर्स को सबसे पहले Free Fire ओपन करके इवेंट सेक्शन में जाना होगा।

अब News टैब में जाकर Booyah Wish को सिलेक्ट कर लें।

फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार प्राइज पाने के लिए आपको सामने आ रहे ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट करके विश करनी होगी।

इस तरह वे आसानी से इवेंट में रिवॉर्ड पा सकेंगे।