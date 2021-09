Free Fire गेम को काफी पसंद किया जा रहा है। यह भी BGMI और PUBG की तरह एक लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है। कई खासियतों के कारण प्लेयर्स इसे इतना पसंद करते हैं। गेम में प्लेयर्स को इन-गेम कैरेक्टर, आइटम्स और पेट्स आदि ऑफर किए जाते हैं। Also Read - Free Fire में मिलने वाली टॉप 3 शॉटगन स्किन, जो बढ़ा देंगी गन की ताकत

हर कैरेक्टर की अपनी अलग सेप्शल एबिलिटी होती है, जो प्लेयर्स को गेम में आगे बढ़ने और रैंक बढ़ाने में मदद करती है। वैसे तो Free Fire में कई शानदार कैरेक्टर हैं, लेकिन Dasha एक अलग और हटकर स्पेशल एबिलिटी वाला कैरेक्टर है। अगर आप गम खेलते हैं और इस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। हमने यहां Dasha की एबिलिटी और खासियत के बारे में डिटेल में बताया है।

Free Fire Dasha Character

गेम में Dasha एक फीमेल कैरेक्टर है। इसकी उम्र 25 साल है। Dasha का जन्मदिन 8 दिसंबर को होता है। दशा एक बहुत ही खुश और प्रोडक्टिव बच्ची थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कई सारी बुरी घटानाएं हुई, जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। उसकी माता-पिता की मृत्यु हो गई और उसकी खास दोस्त भी उसे छोड़कर चली गई। जो परिवार उसका पाल-पोषण कर रहा था, वह उसके लिए बहुत ही खराब था और उसका देश युद्ध के कगार पर खड़ा था। लोगों और सिस्टम ने उसके साथ धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार किया। जब वह 18 साल की थी तो उसे सर्वाइवल के लिए लड़ाई, अतीत को खत्म करना या फिर मजे करने में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। उसने हथियार के तौर पर मजे का यूज करके अपने जीवन को वापस लेने के लिए तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया।

Free Fire Character Dasha Special Ability

अब अगर इस खास कैरेक्टर की स्पेशल एबिलिटी की बात करें तो Dasha की स्पेशल एबिलिटी का नाम Partying On है। इस एबिलिटी की मदद से यह कैरेक्टर रिकोइल बिल्डअप की दर और अधिकतम रीकोइल कम करता है। साथ ही गिरने से होने वाले डौमेज और रिकवरी में लगने वाले टाइम को भी कम करता है।

पहला लेवल

पहले लेवल पर अनलॉक होने पर इसकी मदद से डैमेज 30 प्रतिशत कम हो जाता है। वहीं, यह रिकवर में लगने वाले समय को भी 60 प्रतिशत कम करता है। साथ ही रिकॉइल बिल्डअप रेट और अधिकतम रिकोइल दोनों को 7-7% कम करता है।

चौथा लेवल

चौथे लेवल की बात करें तो इस लेवल पर यह 39% डैमेज, रिकवर होने में लगने वाले समय को 69%, रिकोइल बिल्डअप की दर 7.8% और अधिकतम रिकोइल को 7.8 प्रतिशत कम करने में मदद करता है।

पांचवां लेवल

अगर गेम में पांचवें लेवर पर यह कैरेक्ट अनलॉक होता है तो डैमेज 44 प्रतिशत कम होता है। रिकवर होने में प्लेयर को 74 प्रतिशत कम समय लगता है। रिकॉइल बिल्डअप रेट और अधिकतम रिकोइल दोनों 8.8-8.8 प्रतिशत कम हो जाता है।

छठा लेवल

वहीं, छठे लेवर पर अनलॉक होने पर यह कैरेक्ट प्लेयर के काफी काम आता है। इस लेवर पर Dasha गिरने से हुए डैमेज को 50 प्रतिशत कम करती है। रिकवर समय को यह 80 प्रतिशत तक कम कर देती है। साथ ही रिकॉइल बिल्डअप रेट और अधिकतम रिकोइल को 10-10 प्रतिशत कम करती है। इस तरह यह प्लेयर्स को गेम में अधिक समय कर सर्वाइव करने में मदद करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। इसकी मदद से प्लेयर्स आसानी से गेम जीत सकते हैं।