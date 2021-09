Shirou है Free Fire का डैमेज डिलीवरी बॉय, हमला करने वाला अपने आप हो जाता है मार्क

Free Fire दुनिया के सबसे पॉपुलर बैटल रॉयल गेम्स में से एक है। पबजी मोबाइल के भारत में बैन होने के बाद इस गेम की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 गेम्स में फ्री फायर भी शुमार है। इस गेम का फास्ट गेम प्ले इसे रोमांचक बनाए रखता है और इसमें जुड़ने वाले नए आइटम और कैरेक्टर प्लेयर्स को गेम से जोड़े रखते हैं। Also Read - Free Fire के Top-5 Incubator Skins, जिनसे धमाकेदार हो जाएगी आपकी गेमिंग

Free Fire में गन स्किन्स और पेट्स के साथ-साथ कैरेक्टर्स की लिस्ट भी बहुत लम्बी है। हर कैरेक्टर की अलग एबिलिटी होती है, जो आपको गेम में स्टैट बूस्ट देती है। इन कैरेक्टर्स की खासियत गेम में आपकी परफॉरमेंस को बेहतर बनाती है। हम आज यहां पर ऐसे ही एक खास कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है Shirou। इस कैरेक्टर के पास स्पेशल सर्वाइवल एबिलिटी मौजूद है, जो आपको एनिमी की पोजीशन पहचानने में मदद करती है। आइए इस कैरेक्टर और इसकी एबिलिटी के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Code 14 September: आज फ्री में पाएं Fury Senior Bundle, तुरंत ऐसे करें रिडीम

Free Fire में Shirou की खासियत

Free Fire के बायो के हिसाब से Shirou एक 19 साल का लड़का है और इसका जन्म दिन 20 नवंबर को पड़ता है। फ्री फायर की वेबसाइट बताती है कि फाइट्स बचपन से ही Shirou की जिंदगी का हिस्सा रही हैं। यह एक ऐप-डिलीवरी बॉय है जो बिना सवाल-जवाब किए डिलीवरी की डिमांड को पूरा करता है। जब यह ट्रांजिट में नहीं होता है तब अपने फ्री टाइम में Wukong Fight Academy में ट्रेनिंग लेता है। Also Read - Free Fire में पा सकते हैं All in Control इमोट, जानिए हासिल करने का तरीका

अब Shirou की गेम में एबिलिटी की बात करते हैं। अगर 80 मीटर के दायरे में कोई एनिमी Shirou पर हमला करता है तो अटैकर मार्क हो जाता है, जिसकी पोजीशन सिर्फ प्लेयर को दिखाई पड़ती है। मार्क किए हुए एनिमी पर किए हुए पहले शॉट पर एक्स्ट्रा आर्मर पेनेट्रेशन भी मिलता है। इसकी एबिलिटी का नाम है Damage Delivered और इसके लेवल कुछ इस तरह हैं:

लेवल 1: जब एनिमी 80 मीटर के दायरे से वार करता है तो अटैक करने वाला 6 सेकंड के लिए मार्क हो जाता है। मार्क किए हुए एनिमी पर पहला शॉट 50% एक्स्ट्रा आर्मर पेनेट्रेशन देता है। इसका कूलडाउन पीरियड 35 सेकंड है।

लेवल 2: जब एनिमी 80 मीटर के दायरे से वार करता है तो अटैक करने वाला 6 सेकंड के लिए मार्क हो जाता है। मार्क किए हुए एनिमी पर पहला शॉट 58% एक्स्ट्रा आर्मर पेनेट्रेशन देता है। इसका कूलडाउन पीरियड 34 सेकंड है।

लेवल 3: जब एनिमी 80 मीटर के दायरे से वार करता है तो अटैक करने वाला 6 सेकंड के लिए मार्क हो जाता है। मार्क किए हुए एनिमी पर पहला शॉट 67% एक्स्ट्रा आर्मर पेनेट्रेशन देता है। इसका कूलडाउन पीरियड 32 सेकंड है।

लेवल 4: जब एनिमी 80 मीटर के दायरे से वार करता है तो अटैक करने वाला 6 सेकंड के लिए मार्क हो जाता है। मार्क किए हुए एनिमी पर पहला शॉट 77% एक्स्ट्रा आर्मर पेनेट्रेशन देता है। इसका कूलडाउन पीरियड 29 सेकंड है।

लेवल 5: जब एनिमी 80 मीटर के दायरे से वार करता है तो अटैक करने वाला 6 सेकंड के लिए मार्क हो जाता है। मार्क किए हुए एनिमी पर पहला शॉट 88% एक्स्ट्रा आर्मर पेनेट्रेशन देता है। इसका कूलडाउन पीरियड 25 सेकंड है।

लेवल 6: जब एनिमी 80 मीटर के दायरे से वार करता है तो अटैक करने वाला 6 सेकंड के लिए मार्क हो जाता है। मार्क किए हुए एनिमी पर पहला शॉट 100% एक्स्ट्रा आर्मर पेनेट्रेशन देता है। इसका कूलडाउन पीरियड 20 सेकंड है।