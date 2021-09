Free Fire इस वक्त भारत और दुनिया भर के सबसे अच्छे बैटल रॉयल गेम्स में से एक है। भारत में पिछले साल पबजी मोबाइल के बैन होने के बाद इस गेम की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ने लगी और अभी तक बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीने में Free Fire सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स में से एक है। Also Read - Free Fire में Heroic Tier तक पहुंचना चाहते हैं? रखें इन 5 बातों का ध्यान

Free Fire की खास बात इसके इन-गेम आइटम्स है। इस गेम में बहुत सारे इन-गेम आइटम्स मौजूद होते हैं, जैसे कैरेक्टर्स, पेट्स, इमोट्स, गन स्किन्स, कार स्किन्स आदि। इन आइटम्स की वजह से ही यह गेम काफी यूनिक है। इन सभी आइटम्स में से कैरेक्टर्स एक ऐसा आइटम है, जो प्लेयर्स के गेमप्ले को बेहतर बना सकता है। Also Read - Free Free की Female Character 'Moco' इतनी स्पेशल क्यों है? यहां जानें इसके तीन बड़े कारण

हम अपने इस आर्टिकल में एक खास कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम K है। जी हां, इसका नाम सिर्फ ‘K’ ही है। इसमें स्पेशल सर्वाइवल एबिलिटी मौजूद है, जिसका नाम Master of All है। इस कैरेक्टर के जरिए Max EP 50 तक बढ़ जाता है। Jiujitsu Mode में 6 मीटर के अंदर EP conversion rate पर 500% तक बढ़ जाता है। वहीं Psychology Mode में हर 4 सेंकेंड में 2EP रिकवर कर सकते हैं। मोड स्विच सीडी 20s. Also Read - Free Fire में इस हफ्ते है फ्री Loot Box पाने का मौका, आपको सिर्फ इन आसान स्टेप्स को करना होगा फॉलो

Free Fire में ‘K’ की कहानी

K एक मेल कैरेक्टर है। इसकी उम्र 31 साल है और इसका जन्मदिन 6 अक्टूबर को आता है। इसका मतलब कुछ ही दिनों बाद इस कैरेक्टर का बर्थडे आने वाला है।

K एक होशियार बच्चा था, लेकिन अपनी उम्र के अधिकांश बच्चों की तरह उसने स्कूल को गंभीरता से नहीं लिया। जब वह 16 साल का था, तब भी वह हाई स्कूल में जूनियर था, वह एक कार दुर्घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह फिर कभी नहीं चल पाएगा, लेकिन K ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि उसका जीवन ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती।

उसने खुद से घर में ही अपना इलाज किया और इसमें उसे एक ट्रेनर ने मदद भी की। एक साल के बाद वह दोबारा चलने लगा और दूसरे साल के बाद वह दोबारा खेलने भी लगा। इस वजह से K का मानन है कि जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

अलग-अलग लेवल पर इसकी एबिलिटी

पहला लेवल अनलॉक करने पर Max EP 50 तक बढ़ जाता है। Jiujitsu Mode में 6 मीटर के अंदर EP conversion rate पर 500% तक बढ़ जाता है। वहीं Psychology Mode में 100 EP तक हर 3 सेंकेंड में 2 EP रिकवर कर सकते हैं। मोड स्विच सीडी 20s.

दूसरा लेवल अनलॉक करने पर Max EP 50 तक बढ़ जाता है। Jiujitsu Mode में 6 मीटर के अंदर EP conversion rate पर 500% तक बढ़ जाता है। वहीं Psychology Mode में 110EP तक हर 2.8 सेंकेंड में 2 EP रिकवर कर सकते हैं। मोड स्विच सीडी- 20s.

तीसरा लेवल अनलॉक करने पर Max EP 50 तक बढ़ जाता है। Jiujitsu Mode में 6 मीटर के अंदर EP conversion rate पर 500% तक बढ़ जाता है। वहीं Psychology Mode में 120EP तक हर 2.6 सेंकेंड में 2 EP रिकवर कर सकते हैं। मोड स्विच सीडी- 3s. समन एयरड्रॉप प्लेकार्ड

चौथा लेवल अनलॉक करने पर Max EP 50 तक बढ़ जाता है। Jiujitsu Mode में 6 मीटर के अंदर EP conversion rate पर 500% तक बढ़ जाता है। वहीं Psychology Mode में 130EP तक हर 2.4 सेंकेंड में 2 EP रिकवर कर सकते हैं। मोड स्विच सीडी- 3s.

पांचवा लेवल अनलॉक करने पर Max EP 50 तक बढ़ जाता है। Jiujitsu Mode में 6 मीटर के अंदर EP conversion rate पर 500% तक बढ़ जाता है। वहीं Psychology Mode में 140EP तक हर 2.2 सेंकेंड में 2 EP रिकवर कर सकते हैं। मोड स्विच सीडी- 3s.

छठा लेवल अनलॉक करने पर Max EP 50 तक बढ़ जाता है। Jiujitsu Mode में 6 मीटर के अंदर EP conversion rate पर 500% तक बढ़ जाता है। वहीं Psychology Mode में 150EP तक हर 2.6 सेंकेंड में 2 EP रिकवर कर सकते हैं। मोड स्विच सीडी- 3s.