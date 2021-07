Free Fire City Open Vizag Finals से फिर बाहर हुईं दो टीम, इस वजह से लगा बैन

Free Fire City Open 2021 टूर्नामेंट में अब तक चीटिंग और नियमों को भंग करने की वजह से बहुत सारी टीम और प्लेयर्स को बैन किया जा चुका है। बैन की तलवार हाल ही में Free Fire City Open Vizag Finals पर चली जहां से दो टीम्स को नियम भंग करने की वजह से बाहर कर दिया है। Also Read - Free Free: Fighter Mission इवेंट में मिलेगा फ्री में Ryu Backpack Skin पाने का असवर, जानें कैसे कर पाएंगे रिडीम

Free Fire City Open 2021 से इन टीमों को किया गया डिस्क्वालिफाई

खबर के मुताबिक, ऑनलाइन क्वालीफायर के टाइम Team Gaming with Dino के प्लेयर्स Risky, Hotshot, Avd1n03 और Sai ने अपने अकाउंट Team Appledinoff के Agent 47, Yash, Applee और MrWinner के साथ शेयर किए थे। Also Read - Free Fire Redeem Codes For 6th July: ये हैं फ्री फायर के कोड्स, जो दिलाएंगे बेहतरीन रिवॉर्ड्स

यह Free Fire City Open 2021 के नियम 8.3.1 और 8.3.1.5 के खिलाफ है। रूल 8.3.1 के मुताबिक टूर्नामेंट में हर प्लेयर को हर मैच में अपना बेस्ट देना होगा। ऐसा न करने पर पेनल्टी लगेगी। रूल 8.3.1.5 मैच में किसी दूसरे प्लेयर या पार्टिसिपेंट का फ्री फायर अकाउंट इस्तेमाल करने पर पाबन्दी लगाता है। Garena ने इन दोनों टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है और अब इनकी जगह पर दूसरी बेहतर टीम को एंट्री मिलेगी। Free Fire City Open Vizag Finals इस शुक्रवार 9 जुलाई को होंगे। Also Read - Free Fire में ना करें ये 7 गलतियां, अकाउंट हो सकता है पर्मानेंटली बैन

कब हैं National Finals

Free Fire City Open 2021 टूर्नामेंट इस वक्त रीजनल फाइनल स्टेज में है। इसमें अलग-अलग भारतीय शहरों की टीम्स शामिल हैं जो नैशनल फाइनल्स में अपनी जगह पाने के लिए अपने-अपने रीजन्स की टीम्स के साथ मुकाबला कर रही हैं। रीजनल फाइनल में जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपये का इनाम और नैशनल फाइनल में अपनी टीम को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा।

Free Fire City Open Vizag Finals के बाद 16 जुलाई को Wildcard Finals होंगे जिसके बाद 20, 23 और 30 जुलाई को City Play-ins 1, City Play-ins 2 और City Play-ins Finals होंगे। इसके बाद Free Fire City Open National Finals 15 अगस्त को होगा।