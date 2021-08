Free Fire OB29 वर्जन आ चुका है और आप इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नए वर्जन में बहुत सारे नए फीचर जुड़े हैं जिनमें एक नया मोड, दो नए कैरेक्टर और एक पेट भी शामिल हैं। इसी के साथ यह अपडेट Clash Squad Rank Season 8 की भी शुरुआत करती है। Also Read - Free Fire Pro League 2021 CIS: फॉर्मेट, प्राइज पूल और शेड्यूल सारी डिटेल यहां से जानें

Clash Squad – Rank Season 8

Clash Squad का नया रैंक सीजन आज, यानी 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। फ्री फायर के जारी किए गए OB29 Patch Notes के मुताबिक क्लैश स्क्वाड का नया सीजन GMT +8 टाइम जोन के लिए 17:00 बजे शुरू होगा। भारतीय समय के हिसाब से Clash Squad – Rank Season 8 दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। Also Read - Free Fire OB29 update में फ्री मिल रहे कई रिवॉर्ड्स, पाने के लिए फॉलो करें कुछ स्टेप्स

यह सीजन 29 सितम्बर तक चलेगा। इसमें प्लेयर्स को Gold III रैंक पर पहुंचने पर क्लैश स्क्वाड एक्सक्लूसिव Golden AN94 मिलेगी। Also Read - How to find your Free Fire ID: आसान है तरीका, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

इसके साथ ही Clash Squad में एक नया फीचर जोड़ा जा रहा है जिसकी मदद से प्लेयर्स अपने टीम-मेट्स से किसी भी आइटम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से आपके टीम मेट्स सीधे वेपन खरीद कर आपकी डायरेक्टरी में भेज सकते हैं। इसके साथ ही क्लैश स्क्वाड मोड में अब प्लेयर्स अपने बैकपैक भी ले जा सकते हैं।

Free Fire 1 Billion Download Rewards

Garena Free Fire OB29 ने हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर 100 करोड़ डाउनलोड पूरे किए हैं। इसके सेलेब्रेशन में गेम में कई सारे इनाम मिल रहे हैं जिनमें Mr Shark backpack, Egg Grenade, Lightning Strike surfboard और 5x Weapon Royale Voucher शामिल हैं।

इन रिवार्ड्स को पाने के लिए प्लेयर्स को फ्री फायर में 4 अगस्त 2021 से लेकर 8 अगस्त के बीच में लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करने के बाद आप फ्री में इन रिवार्ड को पा सकते हैं। इसके लिए बस आपको Free Fire में कैलेंडर आइकन पर टैप कर के इवेंट सेक्शन में जाना होगा। इसके बाद आपको Claim Reward इवेंट टैब पर जाना होगा। यहां आप मौजूद चार रिवार्ड में से एक को सेलेक्ट कर सकते हैं।