Free Fire दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल बैटल गेम्स में से एक है। यह गेम प्लेयर्स के लिए हमेशा कोई ना कोई आकर्षक इवेंट्स आयोजित करता रहता है और हर इवेंट में यूजर्स को कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट या रिवॉर्ड्स जरूर मिलते हैं।इस बार फ्री फायर में एक ब्रांड न्यू बंडल लाया गया है, जिसे यूजर्स डायमंड रॉयल से पा सकते हैं। Also Read - Free Fire में गेम होल्ड करने के लिए सबसे अच्छी जगह कैसे चुनें, यहां जानें 5 स्पेशल टिप्स

Free Fire 4th Anniversary के प्री-सेलिब्रेशन के रूप में फ्री फायर कई इवेंट्स और रिवॉर्ड्स ला रहा है। Free Fire इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस नए बंडल की जानकारी दी गई है। यह बंडल 28 अगस्त 2021 को होने वाले Free Fire 4th Anniversary इवेंट को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया है। Also Read - Free Fire में MP40 जैसी 5 बंदूक, जो आपकी जीत को बना देंगी आसान

ट्वीट के जरिए कंपनी ने बताया है कि Fury Tribe Bundle अब डायमंड रॉयल में उपलब्ध है और Spin Now ऑप्शन के जरिए इसे पा सकते हैं। इस बंडल के बारे में ट्वीट में लिखा है कि जंगल की दुनिया का यह एक ऐसा वॉरियर है जो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म कर देगा। गेमर्स इसे डायमंड रॉयल से पाकर अपने दुश्मनों पर यूज कर सकते हैं और Booyah पा सकते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes 18 August: इन कोड्स का यूज कर जीत सकते हैं कई रिवॉर्ड्स, देखिए पूरी लिस्ट

All the way from the jungle world, a warrior has come to take over the Free Fire and is ready to destroy anyone that comes in his way! 🔥🌳 Get Fury Tribe bundle from Diamond Royale and hunt your opponents down in-game to get Booyah! 💥#FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/1neg9eJCig

— Free Fire India Official (@IndiaFreeFire) August 18, 2021