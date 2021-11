फ्री फायर में आया Resupply Map समेत ढेरों फ्री रिवॉर्ड पाने का मौका, जानें तरीका

Free Fire में आए दिन नए इवेंट्स जुड़ते रहते हैं, जो प्लेयर्स को अचीवमेंट पूरे करने पर रिवॉर्ड और दूसरे इन-गेम आइटम्स देते रहते हैं। गेम का नया OB31 अपडेट जल्द ही आने वाला है और इसके उपलक्ष्य में गेम डेवलपर्स ने एक नया इवेंट Countdown to the New Patch शुरू किया है, जहां आप Resupply Map समेत कई सारे रिवॉर्ड जीत सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Code for 29 November: 100 पर्सेंट काम कर रहा आज का फ्री फायर रिडीम कोड, फ्री में मिलेंगे Kapella और Alvaro कैरेक्टर्स समेत ढेरों skins और emote

Free Fire: Countdown to the New Patch

Free Fire का Countdown to the New Patch इवेंट 26 नवंबर 2021 को शुरू हुआ है और यह 5 दिसंबर 2021 तक लाइव रहेगा। यहां पर आप Resupply Map समेत Pet Food और वाउचर्स पा सकते हैं। इन्हें पाने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस 5 दिन तक लगातार गेम में लॉग इन करना है। अलग-अलग दिनों पर आपको अलग-अलग रिवॉर्ड मिलेंगे, जो इस तरह हैं:

पहले दिन के लॉग इन पर: 2x Resupply Map

तीसरे दिन के लॉग इन पर: 3x Pet Food

पांचवें दिन के लॉग इन पर: 2x Diamond Royale Voucher और 2x Weapon Royale Voucher

इन्हें क्लेम करने के लिए आपको फ्री फायर चालू करने के बाद लॉबी में दाईं तरफ दिए हुए कैलेंडर आइकन पर टैप करके इवेंट्स में आना होगा। इसके बाद आपको Events पेज पर मौजूद Countdown to Patch Day वाली टैब पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको सभी रिवॉर्ड के सामने Claim का बटन नजर आएगा, जो आपके लॉग इन के बाद एक्टिव हो जाएगा। क्लेम पर टैप करने के बाद ये रिवॉर्ड आपकी इन्वेंटरी में जुड़ जाएंगे।

इस वक्त फ्री फायर में Agent Hop Top-Up इवेंट भी चल रहा है, जहां आपको एक तय नंबर के डायमंड खरीदने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे। प्लेयर्स 100 डायमंड खरीदकर Agent Hop पा सकते हैं। वहीं, 300 डायमंड टॉप अप करने पर प्लेयर्स को Carnival Agent Hop मिलेगा। 500 डायमंड खरीदने पर प्लेयर्स को Show off (action) और पेट स्किन Cyber Agent Hop रिवॉर्ड मिलेगा।