फ्री फायर में रैंक पुश करने का आज है आखिरी दिन, कल से होगा नया सीजन शुरू

Free Fire में 1 दिसंबर से नया OB31 वर्जन आने वाला है, जिसके साथ ही नया एलीट पास भी गेम में जोड़ा जाएगा। नया वर्जन लाइव होने पर आप इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नए वर्जन में बहुत सारे नए फीचर्स मिलेंगे और इसके साथ ही यह अपडेट Clash Squad Rank Season 10 की भी शुरुआत करेगा। इसका मतलब, 1 दिसंबर को CS Rank Season 10 शुरू होगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Clash Squad – Rank Season 10

Clash Squad का नया रैंक सीजन अक्सर गेम के नए अपडेट और नए एलीट पास के साथ ही शुरू होता है। इस बार यह फ्री फायर OB31 अपडेट के साथ 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। फ्री फायर ने अभी नए CS Rank Season के शुरू होने का टाइम नहीं बताया है, मगर इसने गेम के पुश नोटिफिकेशन के जरिए यह बताया कि नया क्लैश स्क्वाड सीजन कल, यानी 1 दिसंबर 2021 से शुरू होगा।

फ्री फायर में इस वक्त क्लैश स्क्वाड का रैंक सीजन 9 चल रहा है। यह आज, यानी 30 नवंबर 2021 तक लाइव रहेगा। इसमें प्लेयर्स को अलग-अलग रैंक पर अलग-अलग तरह के रिवॉर्ड दिए गए हैं। इसी तरह का मामला अगले सीजन में भी होगा। इस बार के रिवॉर्ड के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल आप इस इंतजार के बदले भी गेम में फ्री रिवॉर्ड पा सकते हैं।

Countdown to the New Patch

Free Fire में आए दिन नए इवेंट्स जुड़ते रहते हैं, जो प्लेयर्स को अचीवमेंट पूरे करने पर रिवॉर्ड और दूसरे इन-गेम आइटम्स देते रहते हैं। गेम का नया OB31 अपडेट जल्द ही आने वाला है और इसके उपलक्ष्य में गेम डेवलपर्स ने एक नया इवेंट Countdown to the New Patch शुरू किया है, जहां आप Resupply Map समेत कई सारे रिवॉर्ड जीत सकते हैं।

यह इवेंट 26 नवंबर 2021 को शुरू हुआ है और यह 5 दिसंबर 2021 तक लाइव रहेगा। यहां पर रिवॉर्ड पाने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस 5 दिन तक लगातार गेम में लॉग इन करना है। अलग-अलग दिनों पर आपको अलग-अलग रिवॉर्ड मिलेंगे, जो इस तरह हैं: