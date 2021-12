फ्री फायर के लिए जुड़ने वाला है स्पेशल आइटम, जानें क्या है खास?

Free Fire बैटल रॉयल गेम के लिए नया Cyan Fear MAC 10 स्किन आने वाला है। गेम डेवलपर हमेशा गेम के लिए आकर्षक आइटम जारी करते हैं। जल्द ही, गेम के लिए पहले Cyan MAC 10 स्किन को जारी किया जाएगा। इस समय प्लेयर्स नए New Age Campaign इवेंट खेलने की तैयारी कर रहे हैं। गेम के लिए आने वाले इन्वेंटरी अपडेट के साथ इस आइटम को जोड़ा जाएगा। सामने आई लीक में Free Fire का यह प्रीमियम आइटम लग रहा है। हालांकि, फिलहाल इस आइटम का रिलीज डेट सामने नहीं आया है। जल्द ही, इस आइटम को इन-गेम स्टोर से खरीदा जा सकेगा। Also Read - Free Fire के लिए इस साल आए ये 5 रेयर आइटम, जानें इनके फीचर

MAC10 गन के लिए आने वाले इस पहले स्किन में ज्यादा REange मिल सकता है। साथ ही, मैग्जीन का रिलोड स्पीड काफी कम हो जाएगा। प्लेयर्स को इस अपकमिंग आइटम को प्राप्त करने के लिए डायमंड खर्च करने पड़ सकते हैं। इस स्किन के अन्य किसी फीचर के बारे में फिलहाल कोई डिटेल सामने नहीं आया है। Also Read - Free Fire Redeem Codes for Today: गरेना के इन नए रिडीम कोड्स से मिलेगा स्पेशल Christmas Rewards

Free Fire Log In Event

हाल ही में डेवलपर Garena ने इस गेम के लिए स्पेशल लॉग-इन इवेंट जोड़ा है। इस इवेंट में प्लेयर्स के पास गेम में लॉग-इन करके कई रिवॉर्ड जीतने का मौका है। प्लेयर्स जितने दिन गेम में लॉग-इन करेंगे, उसके मुताबिक, उनको गेम में रिवॉर्ड मिलेगा। इस नए इवेंट में मिलने वाले रिवॉर्ड में परमानेंट पैराशूट, वाउचर और रेडस्कल फिगरीन आदि शामिल हैं। Also Read - Free Fire Winter Invitational 2021 का तीसरा दिन भी रहा मजेदार, जानें 10 लाख रुपये की रेस में कौन है सबसे आगे

Free Fire गेम खेलने वाले प्लेयर्स गेम में मौजूद कॉस्मैटिक आइटम्स को काफी पसंद करते हैं। ये आइटम न सिर्फ गेम-प्ले को रोमंचक बनाते हैं, बल्कि प्लेयर्स इन आइटम का इस्तेमाल गेम में तेजी से रैंक प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। इन कॉस्मैटिक आइटम को प्लेयर या तो इन-गेम स्टोर के जरिए खरीद सकते हैं, या फिर किसी इन-गेम इवेंट और रिडीम कोड्स के जरिए रिवॉर्ड के तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। जो प्लेयर्स इन आइटम्स के लिए पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, वो डेवलपर द्वारा आयोजित किए जाने वाले इन-गेम इवेंट या फिर किसी स्पेशल इवेंट का इंतजार करते हैं।