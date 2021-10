Free Fire अगले डायमंड रॉयल में डॉक्टर रेड बंडल पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गरेना हमेशा अपने प्लेयर्स के लिए नए इवेंट्स का आयोजन करता रहता है, जिससे यूजर्स को रिवॉर्ड्स पाने का मौका मिल सके। Garena Free Fire Diamond Royale एक बार फिर गेम में वापस आ चुका है। सभी प्लेयर्स को 5 नवंबर 2021 से बंडल मिलना शुरू होगा। आइए हम आपको डायमंड रॉयल और आने वाले डॉक्टर रेड बंडल के बारे में बताते हैं। Also Read - Free Fire Pick Your Own Diwali Event में Weapon Royale Voucher समेत पाएं ये धांसू रिवॉर्ड, जानें डिटेल

Free Fire का स्पेशल इवेंट

गरेना फ्री फायर अपने अमेजिंग इन-गेम आइटम्स और कॉस्टेमैटिक के लिए जाना जाता है। गेमर्स हमेशा इस गेम में आने वाले नए वेपन्स, स्किन्स, कैरेक्टर्स, कॉस्मैटिक समेत सभी आइटम्स के लिए आकर्षित रहते हैं। डायमंड रॉयल असल में लक यानी भाग्य पर आधिरित रहने वाला गेम है। प्लेयर्स को स्पिन कराने के लिए इस गेम की इन-गेम करंसी यानी डायमंड्स को खर्च करना पड़ता है। अगर प्लेयर्स का लक काफी अच्छा है तो उसे कम डायमंड खर्च करने पर भी डॉक्टर रेड बंडल मिल सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

कैसे मिलेगा रिवॉर्ड

स्टेप 1: Garena Free Fire गेम खोलें और अपने अकाउंट में लॉगिन करें।

स्टेप 2: अब लक रॉयल ऑप्शन को चुनें, जो आपको स्क्रीन के बाईं ओर दिखाई देगा।

स्टेप 3: Diamond Royale को सर्च करें और इन-गेम करंसी यानी डायमंड्स का इस्तेमाल करके व्हील को स्पिन करना शुरू कर दें।

प्लेयर्स को पहले स्पिन के लिए 40 डायमंड्स खर्च करने होंगे और जिनती ज्यादा बार आप स्पिन करेंगे, प्लेयर्स को उतनी ज्यादा डायमंड्स खर्च करने होंगे। डायमंड रॉयल मोड में 5 नवंबर 2021 से स्किन उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप Luck Roayle Section में जाएंगे तो आपको वहां बंडल मिल जाएगा।