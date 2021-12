Free Fire में डायमंड का यूज करना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि डायमंड ही इस गेम की इन-गेम करंसी है। Diamonds के जरिए फ्री फायर यूजर्स किसी भी इन-गेम आइटम्स को खरीद सकते हैं, जैसे कैरेक्टर्स, गन स्किन्स, इमोट्स आदि। डायमंड्स कभी-कभी तो किसी इवेंट के जरिए मुफ्त में भी मिल जाते हैं लेकिन ज्यादातर इसके लिए प्लेयर्स को रियल मनी खर्च करने पड़ते हैं। Also Read - Free Fire Season 43 Elite Pass में फ्री मिल रहे कई धांसू रिवॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट और ऐसे करें क्लैम

हालांकि इस वक्त अगर आप डायमंड्स खरीदना चाहते हैं तो आपके एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिल सकता है। ये ऑफर Free Fire के एक लेटेस्ट इवेंट में मिल रहा है, जिसका नाम Less is More है। इस इवेंट की शुरुआत आज से यानी 3 दिसंबर से हुई है और यह 7 दिसंबर तक चलेगी। इस इवेंट में प्लेयर्स को डायमंड्स खरीदने पर 60% तक का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। हालांकि इसके लिए एक प्राइस स्लैब को फिक्स किया गया है।

50 से कम डायमंड्स पर 160 रुपए (60% का डिस्काउंट)

50 से 149 डायमंड्स पर 240 रुपए (40% का डिस्काउंट)

150 से 299 डायमंड्स पर 320 रुपए (20% का डिस्काउंट)

300 से ज्यादा डायमंड्स पर 400 रुपए (0% का डिस्काउंट)

डायमंड्स पर डिस्काउंट पाने का तरीका

स्टेप 1: Free Fire खोलने के बाद प्लेयर्स को Diamond आइकन के बगल में + के बटन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 2: उसके बाद प्लेयर्स को Less is More इवेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद प्लेयर्स को इवेंट इंटरफेस से Go to button पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: उसके बाद ऊपर दिए गए डायमंड्स कंडीशन के हिसाब से प्लेयर्स को डिस्काउंट दिया जाएगा।

स्टेप 4: अब डिस्काउंट बटन पर क्लिक करें और पेमेंट करें।

स्टेप 5: पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके फ्री फायर अकाउंट में डायमंड क्रेडिट कर दिया जाएगा।