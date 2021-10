Free Fire Diamonds खरीदने पर मिलेगी Katana स्किन फ्री, जानिए तरीका

Free Fire Diamonds: गरीना ने Free Fire इंडियन सर्वर को अपडेट कर दिया है। फ्री फायर में दिवाली का जश्न मनाने के लिए कई सारे नए इवेंट्स मिलेंगे। इन इवेंट्स की मदद से प्लेयर्स एक्सक्लूसिव और यूनिक रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। कुछ दिन पहले ही Diwali Top Up 2 इवेंट गेम में आया है। इसमें प्लेयर्स को 3x Weapon Loot Crates मिलेगा, जिसमें प्लेयर्स के साथ Free Katana स्किन लगेगी, जिसका नाम Katana – Sword of Honor है। आइए जानते हैं फ्री फायर इवेंट के बारे में पूरी डिटेल्स। Also Read - Free Fire में आज पा सकते हैं Prisoner Bundle और गन स्किन समेत कई धांसू रिवॉर्ड, जानें कैसे

Free Fire To Up इवेंट की डिटेल्स

दिवाली टॉप-अप इवेंट 1 के बाद डेवलपर्स ने 22 अक्टूबर को एक और इवेंट लिस्ट में जोड़ दिया है। यह टॉप अप इवेंट 28 अक्टूबर तक चलेगा और यूजर्स इसमें निश्चित संख्या में डायमंड खरीद कर एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, जो डेवलपर्स द्वारा सेट किए गए हैं। आइए जानते हैं कितने डायमंड खरीदने पर आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। Also Read - Free Fire Booyah Day 2021 आइटम्स हुए लीक, लूट बॉक्स से बैकपैक तक मिलेंगे कई रिवॉर्ड्स

100 डायमंड के टॉप-अप पर आपको 3x Quadri Lava Weapon Loot Crate मिलेगा, जबकि 300 डायमंड के टॉप-अप पर आपको Katana – Sword of Honor स्किन मिलेगी। Also Read - Free Fire Redeem Codes October 24: ये कोड्स दिलाएंगे फ्री पनिशर वेपन लूट क्रेट

कैसे खरीद सकते हैं Free Fire Diamonds?

Free Fire Diamonds खरीदने के लिए आप इन-गेम सेंटर पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।

सबसे पहले आपको फ्री फायर गेम लॉन्च करना होगा और डायमंड के साइन पर टैप करना होगा, जिससे आप टॉप अप सेंटर में पहुंच जाएंगे।

यहां आपको कई सारे टॉप अप ऑप्शन नजर आएंगे। यूजर्स को अपनी मर्जी के मुताबिक टॉप का चयन करना होगा।

बता दें कि प्लेयर्स 80 रुपये में 100 डायमंड, 250 रुपये में 310 डायमंड, 400 रुपये में 520 डायमंड, 800 रुपये में 1060 डायमंड, 1600 रुपये में 2180 डायमंड और 4000 रुपये में 5600 डायमंड खरीद सकते हैं।

पेमेंट करने के बाद प्लेयर्स को डायमंड उनके फ्री फायर अकाउंट में मिल जाएंगे। प्रॉसेस पूरा होने के बाद प्लेयर्स Top Up Rewards को मैन्युअल तरीके से क्लेम कर सकते हैं।