Free Fire Diwali 2021 Event कैलेंडर हुआ लीक, फ्री मिलेंगी गन स्किन और बहुत कुछ

अक्टूबर महीने में Free Fire फैंस को कई सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। गरीना इस महीने कई सारे इवेंट्स लेकर आ रहा है। इसमें सबसे ऊपर Free Fire x Venom इवेंट है। इसके बाद लिस्ट में FFIC इवेंट्स हैं, जो पहले ही शुरू हो चुके हैं। यानी अक्टूबर महीने में फ्री फायर गेम में लगातार इवेंट्स की एंट्री होगी। इसके अतिरिक्त एक अन्य इवेंट की जानकारी लीक हुई है, जो इस महीने के अंत तक लाइव हो सकता है। हम बात कर रहे हैं Free Fire Diwali 2021 Event सेलीब्रेशन की। आइए जानते हैं इसके बारे में खास बातें।

Free Fire Diwali 2021 event कैलेंडर हुआ लीक

KnightClown नाम के एक फ्री फायर डेटा माइनर ने यह जानकारी साझा की है, जिसके हाथ Free Fire Diwali 2021 Event कैलेंडर लगा है। माइनर के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक 25 अक्टूबर 2021 से फ्री फायर दिवाली इवेंट्स की शुरुआत होगी। लीक हुए कैलेंडर की मानें तो यह इवेंट 11 नवंबर तक चलेंगे। आइए जानते हैं इस दिवाली कौन-कौन से इवेंट ला रहा गरीना।

25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक- Lone Wolf Mode Open

इस दौरान में गेम में Lone Wolf Mode वापस खुलेगा। इससे पहले यह मोड Free Fire OB29 update में उलपब्ध हुआ था।

25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक- Charge the Portal to Come Home

लीक हुए कैलेंडर की मानें तो इस इवेंट में प्लेयर्स एक पेट और दो लेजेंडरी गन स्किन तक क्लेम कर सकते हैं।

29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक- Pick your Diwali Hampers

इस इवेंट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक – Rang De Rangoli

इस इवेंट में प्लेयर्स को एक बंडल रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा।

1 नवंबर से 4 नवंबर तक- Countdown to Diwali

इस इवेंट में गन क्रेट, वाउचर और कई अन्य रिवॉर्ड्स मिलने की उम्मीद है।

4 नवंबर 2021- Claim free Magic Cube

फ्री फायर इवेंट में प्लेयर्स फ्री मैजिक क्यूब क्लेम कर सकेंगे।

4 नवंबर 2021- Diwali Party

लीक कैलेंडर के आधार पर इस इवेंट में एक इमोट रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा।

5 नवंबर से 11 नवंबर तक- After Party Gifts

प्लेयर्स को इस इवेंट में कई सारे लूट क्रेट्स और वाउचर मिल सकते हैं।

हालांकि, इस बात को ध्यान में रखें कि यह सभी डिटेल्स लीक के आधार पर दी गई हैं। गेम डेवलपर्स ने अभी तक इनकी पुष्टि नहीं की है। चूंकि इस इवेंट की लीक रिपोर्ट सामने आ गई है, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही डेवलपर्स Free Fire Diwali 2021 Events का ऐलान कर सकते हैं।