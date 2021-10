Free Fire Diwali All Stars 2021 में भिड़ेंगी देश की टॉप फीमेल गेमर्स, जानें क्या होगा खास

Garena Free Fire ने Diwali All Stars 2021 टूर्नामेंट का सेकंड एडिशन होस्ट करने का ऐलान किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी यह एक एक्शिबिशन इवेंट होगा, जहां पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और टॉप प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। यह 30 और 31 अक्टूबर 2021 को खेला जाएगा। Also Read - Free Fire Redeem Codes for Today (28 October 2021): आज के दो रिडीम कोड से मिलेंगे 2 धांसू रिवॉर्ड

गरेना का कहना है कि इस बार के इवेंट का फॉर्मेट अलग होगा। इसके साथ ही इस साल के एडिशन में “देश के टॉप फीमेल गेमिंग टैलेंट” को भी फीचर किया जाएगा। इसके साथ ही Diwali All Stars 2021 के सेकंड एडिशन में टॉप 4 FFIC 2021 Fall टीम्स और कम्युनिटी द्वारा चुने हुए 6 इन्फ्लुएंसर्स हिस्सा लेंगे। इवेंट का प्राइज पूल हर दिन 1 लाख डायमंड्स होगा। Also Read - Free Fire में मिलेगा Desi Gangster Bundle, फ्री पाने के लिए करना होगा ये काम

Garena Free Fire Diwali All Stars 2021

Garena Free Fire का कहना है कि Diwali All Stars 2021 के सेकंड एडिशन के जरिए ये फीमेल स्ट्रीमर्स को एक प्लैटफॉर्म देना चाहते हैं, जहां ये एक दूसरे से और इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के टॉप टैलेंट का सामना कर सकें। Free Fire Diwali All Stars में शामिल होने वाली टॉप फीमेल इन्फ्लुएंसर्स में Sooneeta, Hayley, Unicorn IB और Brightfox जैसे नाम शामिल होंगे। Also Read - Free Fire ने परमानेंट बैन किए 10 लाख से ज्यादा अकाउंट, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये काम?

FFDA के पहले दिन 11 फीमेल इन्फ्लुएंसर टीम्स आपस में भिड़ेंगी। सभी मैच Battle Royale Squad मोड में खेले जाएंगे। इनमें से टॉप 2 टीम्स को दूसरे दिन के मैच में स्पॉट मिलेगा।

इवेंट के दूसरे दिन कम्युनिटी द्वारा चुने हुए 6 इन्फ्लुएंसर्स, टॉप 4 FFIC 2021 Fall टीम्स और टॉप 2 फीमेल इन्फ्लुएंसर टीम्स आपस में भिड़ेंगी। FFDA 2021 का लाइव ब्रॉडकास्ट दोनों दिन पांच भाषाओँ में होगा– Hindi, English, Tamil, Bengali और Nepali। फैन्स इसे देखने के लिए Free Fire Esports India यूट्यूब चैनल पर या फिर BOOYAH! ऐप पर जा सकते हैं।