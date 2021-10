Garena Free Fire ने भारतीय सर्वर पर दिवाली के उपलक्ष्य में कई सारे इवेंट्स जोड़े हैं। यहां पर मिशन पूरे करने पर प्लेयर्स को कई सारे रिवॉर्ड और दूसरे इन-गेम आइटम्स मिल रहे हैं। अब गेम डेवलपर ने फ्री फायर में Diwali Calendar भी जोड़ दिया है, जो गेम में मौजूदा वक्त पर चलने वाले दिवाली स्पेशल इवेंट्स के साथ भविष्य में आने वाले इवेंट्स की भी जानकारी दे रहा है। Also Read - Free Fire Diamonds खरीदने पर मिलेगी Katana स्किन फ्री, जानिए तरीका

कैलेंडर के मुताबिक, Lone Wolf Mode Open और Charge the Portal to Come Home इवेंट्स, आज, यानी 25 अक्टूबर 2021 से शुरू हुए हैं। इसके साथ ही और भी कई सारे इवेंट्स के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो गेम में 11 नवंबर 2021 तक चलेंगे। आइए इन इवेंट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire Diwali 2021 Calendar

Lone Wolf Mode Open: यह इवेंट गेम में 25 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 4 नवंबर तक लाइव रहेगा।

Charge the Portal to Come Home: यह इवेंट भी गेम में 25 अक्टूबर को शुरू हुआ है मगर यह 7 नवंबर तक लाइव रहेगा। यहां आपको डेली मिशन मिलेंगे, जिन्हें पूरा करने पर रिवॉर्ड दिए जाएंगे।

Pick Your Own Diwali Hampers: यह इवेंट गेम में 29 अक्टूबर को शुरू होगा और 7 नवंबर तक लाइव रहेगा। यहां आपको अपनी पसंद का एक रिवॉर्ड सेलेक्ट करना होगा और फिर डेली लॉग इन करके उसे हासिल करना होगा।

Rang De Rangoli: यह इवेंट भी गेम में 29 अक्टूबर को शुरू होगा और 7 नवंबर तक लाइव रहेगा। यहां आप एक फ्री देसी कैरेक्टर बंडल जीत सकते हैं। आने वाले दिनों में इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी।

इसके बाद गेम में Count Down to Diwali, Claim Free Magic Cube, Diwali Party और After Party Gifts का सिलसिला चलेगा, जहां प्लेयर्स को कई सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। इनमें से कई के बारे में डिटेल गेम में मौजूद है और कुछ के बारे में जानकारी आना बाकी है।