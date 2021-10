Free Fire खेलने वाले यूजर्स के लिए एक खुशखबरी है। दिवाली सेलिब्रेशन के मौके पर गरेना अपने फ्री फायर प्लेयर्स को कुछ खास रिवॉर्ड्स दे रही है। त्योहारी सीजन की वजह से इस गेम में कई नए गेम मोड, इवेंट, कॉस्मेटिक्स और भी बहुत कुछ शामिल होगा। इनके अलावा Free Fire में एक नया दिवाली थीम वीडियो आया है, जिसका टाइटल दिल, दोस्ती और दिवाली है, जो चार दोस्तों अनुज, मिथिला, राघव और पवन को फॉलो करता है। ये सभी फ्री फायर बैटल फाइट में खेल रहे हैं। Also Read - Free Fire Redeem Code 27 October: तुरंत रिडीम करें ये कोड और फ्री पाएं Loot Crates समेत कई धांसू रिवॉर्ड

गरेना ने दिल, दोस्ती, दिवाली का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसका पूरा वीडियो आज रिलीज के बाद जारी होगा। हालांकि Free Fire Diwali Celebration का एक मुख्य आकर्षण केंद्र Magic Cube giveaway है। यह प्लेयर्स को नए कॉस्टमैटिक को अनलॉक करने में मदद करेगा। Also Read - Free Fire में डायमंड से खरीदें ये धांसू Pet Skins, दुश्मनों को दूर से डराएगी इनकी स्पेशल एबिलिटी

गरेना ने घोषणा की है कि सभी खिलाड़ियों को 4 नवंबर को फ्री फायर में एक मुफ्त मैजिक क्यूब मिलेगा। मुफ्त मैजिक क्यूब को इन-गेम पॉपअप या वॉल्ट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। मैजिक क्यूब का उपयोग इन-गेम स्टोर से मैजिक क्यूब बंडल को अनलॉक करने के लिए किया जा सकता है। फिलहाल, लिस्ट में शामिल किए गए मैजिक क्यूब बंडलों में शामिल आइटम्स: Also Read - Free Fire Diamonds खरीदने का आधिकारिक तरीका, जो दिलाएगा फ्री रिवॉर्ड्स

Survivors! This Diwali, claim your FREE Magic Cube on peak day (4th November) and exchange it with your desired bundle! Tell us in the comment section which Bundle will you exchange your Free Magic Cube with?#ComeHomeToFreeFire #FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/ts0Bf584YI

