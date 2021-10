Free Fire में एक दिवाली धमाका आया है। दिवाली के मौके पर फ्री फायर गेमर्स के पास बहुत सारे स्पेशल रिवॉर्ड, स्पेशल इवेंट और स्पेशल टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका है। अब गरेना ने एक नए टूर्नामेंट का ऐलान किया है, जिसका नाम Free Fire Diwali Dhamaka है। Also Read - Free Fire में मिलेने वाली Top 5 Gun Skin, जिनमें मिलता है एनिमेटेड इफेक्ट

यह तीन दिन का फेस्टिव फ्री टूर्नामेंट है, जिसे एक्सक्लूसिव तौर पर Booyah पर दिखाया जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए Critical X के साथ पार्टनरशिप की गई है। इस टूर्नामेंट में 24 टीमों के बीच बैटलिंग होगी और प्राइज पूल 2000USD का यानी करीब 1,50,000 रुपए है। Also Read - Free Fire Pick Your Own Diwali Event में Weapon Royale Voucher समेत पाएं ये धांसू रिवॉर्ड, जानें डिटेल

1 नवंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट

इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे से होगी। यह टूर्नामेंट 3 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इस टूर्नामेंट में Free Fire की कुछ सबसे ज्यादा लोकप्रिय टीमों को आपस में खेलते हुए देखा जा सकता है। इनमें Total Gaming, Desi Gamers, Team Elite, और PVS gaming समेत कई पॉपुलर टीमों का नाम शामिल है। Also Read - Free Fire में 5 नवंबर से यूजर्स को मिलेगा Doctor Red Bundle, डायमंड रॉयल का करना होगा यूज

यह टूर्नामेंट क्लासिक बैटल रॉयल मोड में खेला जाएगा। हर टीम में चार प्लेयर्स होंगे, जिसमें एक स्ट्रीमर होगा और बाकी तीन उनके साथी होंगे। प्वाउंट्स सिस्टम के जरिए हर रोज के विनर को डिसाइड किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का एक नियम है कि जब तक Booyah ना मिल जाए तब तक ज्यादा से ज्यादा 12 टीम्स या 48 प्लेयर्स Bermuda, Purgatory, या Kalahari मैप पर खेलेंगे।

फैन्स को भी मिलेगा रिवॉर्ड

फ्री फायर दिवाली धमाका टूर्नामेंट में सिर्फ प्लेयर्स और टीम्स के लिए ही नहीं बल्कि फैन्स के लिए भी काफी कुछ है। Garena ने फैन्स को भी Booyah के साथ दिवाली मनाने का मौका दिया है। जो यूजर्स 30 या 60 मिनट तक इस टूर्नामेंट की ब्रॉडकास्टिंग को बूयाह पर देखेंगे, उनके पास Free Fire Emotes, मल्टीपल कैरेट्स और जर्सी समेत कई खास रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं।

इस टूर्नामेंट की ब्रॉडकास्टिंग 1 से 3 नवंबर तक रोज सुबह 11:30 बजे से किया जाएगा। प्लेयर्स बूयाह ऐप को एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उसपर इस टूर्नामेंट को देख लाइव सकते हैं।