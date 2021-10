Free Fire Diwali Events गेमर्स को इस गेम के बहुत सारे इन-गेम आइटम्स जैसे बंडल्स, स्किन्स को मुफ्त में दे रही है। Free Fire Diwali Events 25 अक्टूबर से चल रहे हैं और अभी भी बहुत सारे इवेंट्स बाकी है, जिसमें यूजर्स को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes for Today (30 October 2021): आज के रिडीम कोड से फ्री मिलेगा Evo Gun Token Box का मस्त रिवॉर्ड

Pick Your Own Diwali Hampers एक ऐसा दिवाली इवेंट है, जिसे कल यानी 29 अक्टूबर 2021 को लाइव किया गया था। इस इवेंट्स में यूजर्स को अपनी पसंद का रिवॉर्ड चुनने का मौका मिलेगा।

Pick Your Own Diwali Hampers इवेंट एक ऐसा दिवाली इवेंट है, जो यूजर्स को सिर्फ डेली Free Fire में लॉगिन करने पर भी रिवार्ड देता है। यह इवेंट बाकी सभी इवेंट से काफी अलग है। इसमें यूजर्स को रिवॉर्ड्स के सेट में से अपना रिवॉर्ड चुनने का मौका मिलता है।

इस इवेंट के सातों दिन के रिवॉर्ड्स

पहले दिन लॉगिन करने पर: AWM – Lucky Koi

दूसरे दिन लॉगिन करने पर: Party Animal Gun Box

तीसरे दिन लॉगिन करने पर: (इन तीनों में एक- Death Incoming/Bunny Frenzy/Street Dominance)

चौथे दिन लॉगिन करने पर: M14 – Egg Hunter

पांचवे दिन लॉगिन करने पर: (इन तीनों में से एक- 3x Time Travellers Thompson Crate/Bounty Hunter AUG Box/Executioner KAR98K Crate)

छठे दिन लॉगिन करने पर: (1000x Universal Fragment)

सातवें दिन लॉगिन करने पर: (इन तीनों में से एक- Ballin’ n Brawlin’/5x Weapon Royale Voucher/ 5x Diamond Royale Voucher)

रिवॉर्ड को पाने के लिए जरूरी स्टेप्स

स्टेप 1: इवेंट सेक्शन खोलने के बाद, प्लेयर्स को Pick Your Own Diwali Hampers इंटरफेस पर जाना होगा।

स्टेप 2: अब यूजर्स स्क्रीन पर आने वाले रिवॉर्ड आइटम्स में से किसी को चुन सकते हैं।

स्टेप 3: प्राइज सिलेक्ट करने के बाद प्लेयर्स को कंफर्म के बटन पर क्लिक करना होगा।