Free Fire Elite Pass Season 41 में कैसे मिलेंगे फ्री डायमंड, जानें आसान तरीका

Free Fire में हर महीने एक नया सीजन आता है, जो अपने साथ में एक नया Elite Pass लाता है। इस वक्त गेम में सीजन 40 का एलीट पास चल रहा है, जो आज — 30 सितम्बर 2021 को — खत्म हो जाएगा। 1 अक्टूबर से गेम में Elite Pass Season 41 शुरू होगा, जो प्लेयर्स को अचीवमेंट पूरे करने पर नए रिवॉर्ड और दूसरे इन-गेम आइटम दिलाएगा। Also Read - Free Fire में करें यह काम, McLaren Racing Loot Box के साथ फ्री में मिलेगा पैराशूट

Free Fire के नए Elite Pass Season 41 की थीम है– Mesmerizing Nights। इसके प्री-ऑर्डर 28 सितम्बर से शुरू हुए थे और ये 30 सितम्बर तक चलेंगे। प्री-ऑर्डर करने वाले प्लेयर्स को Tale of Eclipse फेस पेंट फ्री मिलेगा। हमेशा की तरह इस बार भी पास के दो पेड वर्जन होंगे। एक की कीमत 499 डायमंड होगी और दूसरे की 999 डायमंड। चूंकि हर प्लेयर असली के पैसे खर्च करके डायमंड नहीं खरीद सकता इसलिए हम यहां पर आपको फ्री डायमंड पाने के तरीके बता रहे हैं। Also Read - Free Fire Vs Free Fire Max: ये हैं 5 बड़े बदलाव, जो प्लेयर्स को आएंगे पसंद

Free Fire Elite Pass Season 41: Free Diamonds

Google Opinion Rewards: यह एक पॉपुलर ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड एक रिवॉर्ड बेस्ड प्रोग्राम है जो आपको सर्वे वगैरह पूरे करने पर गूगल प्ले क्रेडिट्स देता है। इन क्रेडिट्स को आप फ्री फायर में डायमंड्स खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire में आज (29 सितम्बर) मिलेगा फ्री Room Card, करना होगा एक छोटा सा काम

GPT Apps: GPT वो ऐप्स हैं जो आपको क्विज और सर्वे पूरे करने पर रिवॉर्ड देते हैं। इन रिवॉर्ड में गिफ्ट कार्ड वगैरह शामिल रहते हैं जिनकी मदद से आप फ्री फायर डायमंड्स ले सकते हैं। कुछ पॉप्युलर GPT ऐप्स जो इंडिया में चलते हैं उनमें शामिल हैं— Easy Rewards, YSense, Poll Pay और Swagbucks।

Booyah Events: गरेना का एक गेमिंग ऐप है Booyah, जो आपको फ्री फायर में इस्तेमाल होने वाले डायमंड दे सकता है। इस ऐप पर ईवेंट्स चलते हैं जहां यूजर्स को पार्टिसिपेट करना होता है।

इनके अलावा बड़े फ्री फायर प्लेयर्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर giveaways देते हैं, जिनमें आपको डायमंड्स मिल सकते हैं। फ्री फायर के रिडीम कोड्स भी कई दफा फ्री डायमंड देते हैं।