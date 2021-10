Free Fire Elite Pass Season 41: कीमत और फ्री रिवॉर्ड्स, जानिए पूरी डिटेल

Free Fire डेवलपर्स हर महीने एक नया एलिट पास जारी करते हैं। इस एलिट पास में आपको कॉस्ट्यूम बंडल समेत कई एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सितंबर महीने के जाने के साथ ही सीजन 40 पास की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। फ्री फायर एलिट पास का सीजन 41 शुरू हो चुका है। प्लेयर्स एलिट पास को खरीद कर कई रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। नए एलिट पास में प्लेयर्स को Sultan of Lapis Bundle और Sultanah of Cerulea Bundle हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निश्चित नंबर में बैज इकट्ठा करने होंगे। Also Read - Free Fire Max में एग्रेसिव गेमप्ले के लिए ये 5 पेट हैं बेस्ट, आसानी से बढ़ाएंगे आपकी रैंक

Free Fire Elite Pass Season 41 की कीमत और रिवॉर्ड

क्या है थीम और कितनी है कीमत

फ्री फायर एलिट पास सीजन 41 की थीम Mesmerizing Nights है और जैसा पहले ही बताया गया है इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब तक आए दूसरे पास की तरह ही इस बार भी गरीना ने इसके दो पेड वर्जन जारी किए है। यानी आप Elite Pass और Elite Bundle दो अलग-अलग वर्जन खरीद सकते हैं। इसकी कीमत क्रमशः 499 डायमंड और 999 डायमंड है।

फ्री रिवॉर्ड्स

इन दोनों पास के खरीदे बिना भी आप कुछ रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। Elite Pass में कुछ आइटम्स को आप बिना डायमंड खर्च किए भी हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं एलिट पास में आप किन-किन आइटम को कैसे कैसे पा सकते हैं।

50 Gold (0 बैज)

Faraway Serenity Avatar (5 बैज)

3x Scan (10 बैज)

1x Pet Food (20 बैज)

1x Gold Voucher (30 बैज)

Tale of Eclipse Jacket (40 बैज)

1x Diamond Royale Voucher (50 बैज)

1x Fragment Crate (60 बैज)

1x Discount Coupon (70 बैज)

1x Pet Food (80 बैज)

1x Evo Gun Token Box (85 बैज)

300 Gold (90 बैज)

Lunaris T-Shirt (100 बैज)

3x Summon Airdrop (120 बैज)

1x Gold Voucher (130 बैज)

3x Resupply Map (140 बैज)

1x Evo Gun Token Box (145 बैज)

Unseen Wonders Banner (150 बैज)

500 Gold (160 बैज)

1x Fragment Case II (170 बैज)

3x Bonfires (180 बैज)

1x Gold Royale Voucher (190 बैज)

Lapis Jubilee Parachute (200 बैज)

1x Evo Gun Token Box (205 बैज)

3x Gold Royale Voucher (210 बैज)

3x Bounty Token (220 बैज)

500x Universal Fragment (225 बैज)

जैसा की पहले ही बताया गया है Garena Free Fire Elite Pass Season 41 में आपको कुछ फ्री रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। यदि प्लेयर्स एलिट पास या एलिट बंडल खरीदते हैं, तो वह इन एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स को भी हासिल कर सकते हैं।