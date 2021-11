Free Fire Elite Pass S-43 के प्री-आर्डर हुए शुरू, जानें कैसे मिलेगा फ्री Monster Truck

Free Fire Elite Pass प्लेयर्स को कॉस्ट्यूम, स्किन समेत कई यूनीक प्रोडक्ट्स का एक्सेस देता है। इस टियर बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम में यूजर्स को डेली और वीकली मिशन पूरे करने होते हैं। हर महीने डेवलपर्स एक नया पास जारी करते हैं, जिसमें नए रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इस वक्त फ्री फायर में इलीट पास सीजन 42 चल रहा है, मगर Elite Pass Season 43 की डेट आ गई है। Also Read - Free Fire के नए Agent Hop Pet और Show Off Emote को मुफ्त में पाने का शानदार मौका, सिर्फ इन 3 स्टेप्स को करें फॉलो

इस नए पास का नाम होगा Palace of Poker और इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं। इलीट पास को प्री-आर्डर करने वाले प्लेयर्स को फ्री में एक Poker Monarch Monster Truck मिलेगा। आइए जानते हैं कि आप इसे किस तरह प्री-आर्डर कर सकते हैं।

Free Fire Elite Pass Season 43

इस वक्त फ्री फायर में एलीट पास सीजन 42 पर चल रहा है। यह इस महीने, यानी नवंबर में खत्म हो जाएगा। पिछले सभी पास की तरह नए सीजन 43 का एलिट पास नया महीना शुरू होने के साथ आएगा।

Free Fire Elite Pass Season 43 1 दिसंबर 2021 को जारी होगा। इसके प्री-ऑर्डर 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेंगे। प्री-ऑर्डर करने वाले प्लेयर्स को Poker Monarch Monster Truck फ्री में मिलेगा। प्री-ऑर्डर करने के लिए आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

सबसे पहले आपको अपने फोन में फ्री फायर गेम को लॉन्च करना होगा।

इसके बाद आपको लॉबी स्क्रीन पर नजर आने वाले Elite Pass आइकन पर क्लिक करना होगा।

अब आपको अपग्रेड बटन के पास मौजूद प्री-ऑर्डर बटन को दबाना होगा, जिसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी।

अब आप यहां पर डायमंड खर्च करके Elite Pass Season 43 को प्री-ऑर्डर कर सकते हैं।

हर बार की तरह इस बार भी Free Fire में प्लेयर्स को एलीट पास के दो वर्जन में से एक को सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। Elite Pass की कीमत 499 डायमंड होगी और Elite Pass Bundle की कीमत 999 डायमंड होगी। इस पास में Poker Monarch, Jeweled Hearts Bundle, Monarch Backpack, Poof emote, Crowned Spades Bundle जैसे रिवॉर्ड शामिल होंगे।