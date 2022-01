Free Fire Emote Party Event: फ्री फायर के लिए Garena ने एक नया इंटरैक्टिव इवेंट शुरू किया है। 20 जनवरी 2022 से लेकर 26 जनवरी के बीच आयोजित किए जा रहे इस इवेंट में प्लेयर के पास कई फ्री रिवॉर्ड जीतने का मौका है। गरिना फ्री फायर इमोट पार्टी इवेंट में कई इमोट को फीचर किया गया है, जिसमें Captain Booyah, FFWC Throne, All in Control, Debugging और Rock Paper Scissors आदि शामिल हैं। इमोट पार्टी इवेंट में प्लेयर्स अपने दोस्तों के साथ भाग ले सकते हैं। Also Read - Free Fire OB32 अपडेट के बाद इस तरह तेजी से बढ़ाएं रैंकिंग

हाल ही में Garena ने फ्री फायर (Free Fire) और फ्री फायर मैक्स (Free Fire Max) के लिए नया OB32 अपडेट रोल आउट किया है। नए अपडेट के साथ गेम में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। Free Fire के गेम-प्ले को ऑप्टिमाइज किया गया है। साथ ही, डेवलपर ने कैरेक्टर की एबिलिटी को भी एडजस्ट किया है। गेम के आइकॉनिक मैप बरमूडा के लोकेशन को भी इंप्रूव किया गया है। साथ ही, गेम में कई तरह के इन-गेम फीचर भी जोड़े गए हैं।

इमोट पार्टी इवेंट (Free Fire Emote Party Event)

Free Fire के इस इंटरैक्टिव Emote Party Event में भाग लेने के लिए प्लेयर को सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में गेम लॉन्च करना होगा। इसके बाद इवेंट सेक्शन में जाकर इमोट पार्टी के ऑप्शन पर टैप करना होगा। इमोट पार्टी ऑप्शन पर टैप करते ही प्लेयर Emote Party Event में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। साथ ही, इसमें मिलने वाले रिवॉर्ड को भी देख सकेंगे। इमोट पार्टी इवेंट (Emote Party Event) में प्लेयर को दो ऑप्शन- नॉर्मल ड्रॉ और सुपर ड्रॉ मिलेगा। इनमें से किसी एक को चुनकर प्लेयर रिवॉर्ड जीत सकेंगे। हालांकि, प्लेयर को इसके लिए व्हील स्पिन करना होगा, जिसके लिए डायमंड यानी इन-गेम करेंसी खर्च करना पड़ेगा।

इमोट पार्टी इवेंट के नियम (Rules of Emote Party Event)

व्हील स्पिन करने के लिए पहला स्पिन डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। अपने पसंदीदा रिवॉर्ड को पाने के लिए प्लेयर को लगातार व्हील स्पिन करना होगा। प्लेयर को सुपर ड्रॉ ऑप्शन में प्लेयर के पास इमोट जीतने का मौका मिलेगा। पांचवे सुपर ड्रॉ में प्लेयर को एक्सक्लूसिव रॉक पेपर सीजर्स (Rock Paper Scissors) इंटरैक्टिव मोड में मिलेगा।

सुपर ड्रॉ के पहले स्पिन के लिए 99 डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। वहीं, रेगुलर स्पिन के लिए 199 डायमंड खर्च करने होंगे। वहीं, नॉर्मल ड्रॉ का पहला स्पिन 9 डायमंड में मिलेगा, जबकि अगले हर स्पिन के लिए 19 डायमंड खर्च करने पड़ेंगे।

मिलने वाले रिवॉर्ड

ग्रांड प्राइज के तौर पर प्लेयर को Captain Booyah, FFWC Throne, All in Control, Debugging, Rock Paper Scissors मिलेगा। वहीं, नॉर्मल प्राइज में प्लेयर को Bring it On! Bhangra, Fancy Hands, Challenge On! One-Finger, Pushup, Threaten, The VictorSii!, Moon Flip, Death Glare, Party Dance, Dangerous Game, Provoke, Kongfu, Wiggle Walk, Shake it Up, Shake with Me, Baby Shark, Hello!, Applause, DabArm Wave इमेट मिलेंगे।

वहीं, अन्य रिवॉर्ड की बात करें तो प्लेयर को Magic Cube Fragment, Diamond Royale Voucher (28 फरवरी तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे), Weapon Royale (u28 फरवरी तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे), Hellfire M4A1 Crate, T.R.A.P. FAMAS Crate, Bumblebee Gun Crate, Digital Invasion Gun Crate, Red Samurai Gun Crate, Shark Attack Gun Crate, Pink Devil Gun Crate, Scan50X Universal Fragment, Pet Food, Gold Royale Voucher, Resupply Map मिलेंगे।