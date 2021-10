Free Fire Emote Party इवेंट में मिलेंगे लेजेंडरी इमोट, डिस्काउंट पर होंगे स्पिन्स

(Image: YouTube/Free Fire Official)

Garena Free Fire ने दिवाली के उपलक्ष्य में कई सारे इवेंट्स गेम में जोड़े हैं। प्लेयर्स इनमें हिस्सा लेकर गन स्किन्स, वेपन लूट क्रेट और कैरेक्टर बंडल तक पा सकते हैं। इन्हीं इवेंट्स में से एक फ्री फायर का Emote Party इवेंट भी है। यहां प्लेयर्स ढेरों इमोट जीत सकते हैं, जिनमें Legendary emotes भी शामिल हैं। Also Read - Jio Phone Next और Oppo Reno 7 समेत नवंबर 2021 में लॉन्च होने वाले Best Smartphones, जानें हर फोन की खास बातें

Free Fire Emote Party Event की शुरुआत आज, 27 अक्टूबर से हुई है। यह इवेंट गेम में 2 नवंबर तक लाइव रहेगा। इस इवेंट में प्लेयर्स के पास दूसरे रिवॉर्ड के साथ कुल 27 इमोट जीतने का मौका है।आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - LEVC TX इलेक्ट्रिक कार जल्द होगी भारत में लॉन्च, मिलेगा गजब का डिजाइन और फीचर्स

Free Fire Emote Party event

Free Fire Emote Party इवेंट के दौरान प्लेयर्स नॉर्मल इमोट के साथ-साथ लेजेंडरी इमोट भी जीत सकते हैं। इमोट पाने के लिए प्लेयर्स को स्पिन में हिस्सा लेना होगा। हर स्पिन के लिए डायमंड खर्च होंगे। इस इवेंट में प्लेयर्स एक तय नंबर के स्पिन करने पर लेजेंडरी इमोट जरूर पा सकेंगे। Also Read - Apple iOS 15.1 के SharePlay फीचर का ऐसे करें यूज, FaceTime कॉल को बनाएगा और भी मजेदार

इवेंट में दो तरह के स्पिन हैं– Normal Draw और Super Draw। प्लेयर्स को इनमें से एक सेलेक्ट करना होगा। Normal Draw की कीमत 19 डायमंड्स है, मगर इवेंट के दौरान डिस्काउंट के साथ इसकी कीमत 9 डायमंड्स रह गई है। Super Draw की असली कीमत 199 डायमंड्स है मगर इवेंट के दौरान डिस्काउंट के साथ इसकी कीमत 99 डायमंड्स है।

Super Draw पर लेजेंडरी इमोट मिलेंगे। इस इवेंट के दौरान कुल 27 इमोट मिल सकते हैं, जिनमें से 5 लिजेंडरी इमोट हैं। 5 Super Draw पर एक लेजेंडरी इमोट की गारंटी है। बाकी हर स्पिन पर आपको एक नॉर्मल इमोट मिलेगा। इस इवेंट में मौजूद इमोट इस तरह हैं:

Legendary Emotes:

Stage Time

The Biker

Ground Punch

Mythos Four

More Practice

Normal Emotes:

Bring it on!

Bhangra

Fancy Hands

Challenge on!

One-Finger Pushup

Threaten

The Victor

Sll!

Moon Flip

Death Glare

Party Dance

The Dangerous Game

Provoke

Kongfu

Wiggle Walk

Shake it Up

Shake with me

Baby Shark

Hello!

Applause

Dab

Arm Wave

इन इमोट के अलावा प्लेयर्स Normal Draw में नीचे लिखे हुए आइटम्स भी मिल सकते हैं: