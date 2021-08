भारत के पहले फ्रेंचाइजी बेस्ड Esports लीग Esports Premier League (ESPL) 2021 के लिए Free Fire Esports Team फ्रेंचाइजी की घोषणा कर दी गई है। Free Fire ESPL 2021 टूर्नामेंट के लिए 8 टीमों को सिलेक्ट किया गया है। रीजन के राज्य मंत्रियों ने फ्रेंचाइजी टीम के नाम, लोगो और जर्सी का खुलासा किया है। जीतने वाली टीम को 25 लाख रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। Also Read - Free Fire में मिलने वाली Top 5 AK47 gun skins, जो आसान कर देंगी जीत

इस टूर्नामेंट के फाइनल फेज की शुरुआत 16 अगस्त, 2021 से हो जाएगी। इसे लाइव Disney+ Hotstar, Booyah, Koode के साथ-साथ India Today और Aaj Tak के YouTube और Facebook चैनल्स पर देख पाएंगे। Also Read - Free Fire Redeem Code (FFCO): इस कोड पर मिल रहा खास इमोट और 20x Green Balloon Tokens

ESPL 2021 में ये टीम होंगी शामिल

Esports Premier League 2021 के लिए 8 फ्रेंचाइजी टीमों को ड्रॉफ्ट प्रोसेस से फाइनल किया गया है। प्रत्येक टीम ने एक शहर की टीम का प्रतिनिधित्व किया। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। ड्रॉफ्ट प्रोसेस के दौरान अंतिम चरण में लोकप्रिय प्रभावकों और एस्पोर्ट्स गेमर्स ने प्रक्रिया का संचालन किया था। Also Read - Free Fire Redeem Codes 16 August: फ्री फायर के आज के कोड्स दिलाएंगे ढेरों इनाम

ये हैं 8 सिटी टीम्स

Kolkata Kaijus (Represented by BADGEE99)

Hriteek Ranjan

Muhammed Faizal.N

Prahast Garg

Azmal Akhtar Choudhury

Yogesh Buchale

Hyderabad Hydras (Represented by Total Gaming)

Ajay Sharma

Vora Hetkumar

Daksh Garg

Narai Yadav

Anshul Rawat

Rajasthan Reapers (Represented by 4 UNKNOWN)

Swastik Madhukar Dushing

Anand Madhukar Dushing

Radhe Thakor

Vadehr Anil Devashibhai

Mohd Zuber

Delhi Dukes (Represented by AFF Esports)

Owais Bhati

Kanishk Verma

Rahil Katoch

Pavan Adwani

Arpit Tyagi

Bengaluru Ballistics (Represented by TWO SIDE GAMERS)

Ritik Jain

Ojasvi Kamra

Vihan Datta

Bhavesh Lakhwani

Chennai Celestials (represented by No Chance)

Priyansh

Devesh Chauhan

Aritra Adak

Priyanshu Kumar

Soumya Sundar

Mumbai Marshals (represented by TSM FTX)

Sagar Patel

Indranil Saha

Jayesh Yadav

Naitik Khosto

Asjad Khateeb

Punjab Paladins (Represented by Head Hunters)

Satyam Thakur

Md. Abdul Moghni

Aasim Usama

Jatin Taneja

Priyanshu Halder Saha

इन मंत्रियों ने की टीमों की घोषणा

ESPL 2021 के लिए Free Fire Esports Teams की घोषणा राज्य मंत्रियों ने की है।

Mr. V. Srinivas Goud

Hon’ble Minister of Sports & Youth Services, Govt. Of Telangana

Mr. Sunil Chhatrapal Kedar

Hon’ble Minister of Sports and Youth Welfare, Govt. of Maharashtra

Mr. Manish Sisodia

Deputy Chief Minister, Govt. of Delhi

Mr. Manoj Tiwary

Hon’ble Minister of Department of Youth Services and Sports, Govt. Of West Bengal

Mr. K.C. Narayana Gowda

Hon’ble Minister of Department of Youth Empowerment and Sports Department of Planning, Govt. of Karnataka

Mr. Ashok Chandna

Hon’ble Minister of Sports & Youth Affairs (Independent charge), Govt. of Rajasthan

Mr. Rana Gurmeet Singh Sodhi

Hon’ble Minister of Sports and Youth Affairs, Govt. of Punjab

RJ Balaji

Radio jockey, director, sports broadcaster and writer based out of Chennai