Free Fire Faded Wheel Event पिछले कुछ दिनों से आयोजित किया जा रहा है। इस बैटल रॉयल गेम का यह इन-गेम इवेंट 1 अक्टूबर तक चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि Garena अपने Free Fire गेम के लिए कई तरह के कॉस्मैटिंग और इन-गेम आइटम ऑफर करती है। ये आइटम्स यूजर या तो इन-गेम स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर इन्हें इन-गेम आयोजित होने वाले इवेंट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं।

Free Fire Faded Wheel Event में प्लेयर Mini Uzi, MAG स्कीन आदि फ्री में जीत सकते हैं। आज हम आपको इस इवेंट में मिलने वाले आइटम्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

मिलेंगे ये आइटम्स

The prize pool for the Amber Megacypher Series Faded Wheel is:

Mini Uzi – Amber Megacypher

Pet Food

Resupply Map Playcard

Superstar Parachute

MP40 – Bloody Gold Weapon Loot Crate

MAG 7 – Amber Megacypher

1x Diamond Royale Voucher (Expiry Date: 31 October 2021)

Cube Fragment

Box of Balance

1x Urban Rager Weapon Loot Crate

इस इवेंट में भाग लेने वाले प्लेयर्स को इन आइटम को प्राप्त करने के लिए प्राइज पूल से दो आइटम हटाने पड़ेंगे। इसके बाद स्पिन करके प्लेयर्स रिवॉर्ड जीत सकेंगे। जैसे ही प्लेयर किसी भी आइटम को प्राप्त कर लेंगे उन्हें दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकेगा। इस इवेंट में स्पिन के लिए प्लेयर को पहले स्पिन का मौका फ्री में मिलता है। इसके बाद प्लेयर को स्पिन के लिए क्रमश: 9, 19, 39, 69, 99, 199 और 499 डायमंड खर्च करने पड़ेंगे।

इस तरह मिलेगा फ्री आइटम

सबसे पहले प्लेयर को अपने स्मार्टफोन में Free Fire गेम को लॉन्च करना होगा।

गेम लॉन्च होने के बाद प्लेयर को लकी रॉयल एरिया में जाकर इस इवेंट को ओपन करना होगा। यह आइटम स्क्रीन के बाई तरफ दिखाई देगा।

इसके बाद प्लेयर को Faded Wheel विकल्प को चुनने के बाद दो आइटम हटाना होगा, जिसे आप प्राप्त नहीं करना चाहते हैं।

फिर प्लेयर को व्हील को स्पिन करना होगा और रिवॉर्ड प्राप्त करना होगा।