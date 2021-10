Free Fire के Feed The Pet इवेंट में कैसे मिलेंगे फ्री पेट्स और स्किन्स, जानें डिटेल्स

Garena Free Fire में एक नया इवेंट Feed The Pet शुरू हुआ है। इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स एक एक्सक्लूसिव Mr Waggor पेट स्किन और Kitty पेट जीत सकते हैं। यह इवेंट Free Fire Max की ग्लोबल रिलीज को सेलिब्रेट करने के लिए जोड़ा गया है। Also Read - Free Fire MAX में कैसे फ्री मिलेगी पेट स्किन, जानिए आसान तरीका

Free Fire Feed The Pet event

Feed The Pet इवेंट की शुरुआत 4 अक्टूबर को हुई है और यह गेम के दोनों वर्जन (Free Fire और Free Fire Max) में 10 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स को डेली मिशन पूरे करने होंगे, जिनके बदले में इन्हें Biscuit Tokens मिलेंगे। इन टोकन की मदद से प्लेयर्स इवेंट से जुड़े हुए मिनी गेम में हिस्सा ले पाएंगे। इस मिनी गेम में प्लेयर्स को स्टार टोकन मिलेंगे। इन्हीं स्टार टोकन की मदद से आप स्टोर में से पेट्स, पेट स्किन्स और दूसरे रिवॉर्ड रिडीम कर सकते हैं।

कैसे मिलेंगे Biscuit Token और Star Token

Free Fire के नए Feed The Pet इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको पहले डेली मिशन पूरे करके Biscuit Token जमा करने होंगे। Biscuit Token जमा करने के बाद आपको इवेंट सेक्शन में जाना होगा। यहां पर Max the Fire टैब पर क्लिक करने के बाद आपको Feed The Pet का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब आपको यहां पर मिनी गेम शुरू करना होगा, जिसके लिए 100 Biscuit Tokens इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आपके पास जरूरी नंबर के टोकन नहीं हैं तो आपको वापस जाकर टोकन जमा करने होंगे।

अब आपको एक पेट सेलेक्ट करके Star Tokens जमा करने होंगे। जब आपके पास एक तय नंबर के स्टार टोकन जमा हो जाएं, तब आप फ्री फायर के स्टोर में जाकर रिवॉर्ड रिडीम कर सकते हैं। स्टार टोकन और उनके बदल पर मिलने वाले रिवॉर्ड की लिस्ट नीचे दी हुई है:

Random Loadout Loot Crate (Limit 50) – 20 Star Tokens

Gold Royale Voucher (Limit 5) – 20 Star Tokens

Pet Food (Limit 10) – 25 Star Tokens

Shark Attack Gun Box (Limit 5) – 50 Star Tokens

Digital Invasion Gun Box (Limit 5) – 50 Star Tokens

Kitty pet (Limit 1) – 300 Star Tokens

Pet Skin: Punk Waggor (Limit 1) – 350 Star Tokens