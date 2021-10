Free Fire में मिल रहे FFIC Silver Token, फ्री में दिलाएंगे एयरड्रॉप समेत ढेरों इनाम

Free Fire India Championship 2021 अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। इस दौरान फ्री फायर ने गेम में प्लेयर्स के लिए इस टूर्नामेंट से जुड़े कुछ इवेंट्स जोड़े हैं, जो इन्हें कई सारे रिवॉर्ड फ्री में दिला सकते हैं। प्लेयर्स को कुछ इन-गेम मिशन पूरे करने पर FFIC Silver Token मिलेंगे, जिन्हें ये रिवॉर्ड के बदले रिडीम कर सकते हैं। आइए इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire OB31 Update: फ्री फायर में कब आएगी अगली अपडेट?

कैसे मिलेंगे FFIC Silver Token

फ्री फायर के इवेंट पेज पर आपको eSports कैटेगरी में Play Like A Pro इवेंट की टैब दिखेगी। यहां पर आपको 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रोज नए मिशन मिलेंगे। इन्हें पूरा करने पर आपको FFIC Silver Token मिलेंगे, जिन्हें आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। Also Read - Free Fire redeem code for 13 October: कैसे मिलेगा Winterlands Weapon Loot Crate

इसके अलावा प्लेयर्स FFIC Pick Your Side इवेंट में हिस्सा लेकर भी टोकन जमा कर सकते हैं। यहां 12 टीम्स दो साइड में डिवाइड होंगी। आपको दो में से एक साइड को सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी सेलेक्ट की हुई साइड FFIC Grand Finals के उस राउंड में ज्यादा पॉइंट जमा करती है तो आपको रिवार्ड मिलेंगे। इनमें FFIC Silver Token और Diamond Royale Voucher शामिल होंगे। Also Read - Free Fire Dussehra Dhamaka टूर्नामेंट: स्ट्रीमर्स भिड़ेंगे आपस में, व्यूअर्स पाएंगे रिवॉर्ड

कैसे इस्तेमाल करने हैं FFIC Silver Token

सिल्वर टोकन जमा करने के बाद आपको इन्हें रिडीम करने के लिए फ्री फायर की लॉबी में दिए हुए कैलेंडर आइकॉन को क्लिक करके इवेंट्स पेज पर आना होगा। यहां पर आपको eSports कैटेगरी में Claim FFIC Resupply इवेंट की टैब पर क्लिक करना होगा। यह टैब 21 अक्टूबर तक लाइव रहेगी। यहां पर आप FFIC Silver Token को रिडीम कर सकते हैं।

1x FFIC Silver: Summon Airdrop

1x FFIC Silver: Bounty Token

2x FFIC Silver: Weapon Royale Voucher

3x FFIC Silver: FFIC Chest

आप इनमें से हर एक आइटम को कुल 99 बार रिडीम कर सकते हैं।